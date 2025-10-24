Imagini rare suprinse la Iași – Președintele Nicușor Dan, alături de omul de afaceri Iulian Dascălu și directorul Amazon, Cristian Josan

Președintele Nicușor Dan se află în acest început de weekend la Iași, cu ocazia manifestărilor dedicate aniversării a 165 de ani de la înființarea Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC).

După un discurs la Teatrul Național prilejuit de eveniment, șeful statului și-a continuat vizita în oraș, având întâlniri cu reprezentanți ai mediului academic, ai administrației locale, dar și cu mai mulți cunoscuți oameni de afaceri.

Astfel, Nicușor Dan a vizitat vineri seară Palas Campus, sediul Amazon, alături de omul de afaceri Iulian Dascălu și directorul Amazon, Cristian Josan.

Cunoscuți pentru discreția în ieșirile publice, aceștia au fost filmați de echipa de comunicare a Primăriei Iași, mergând prin Palas Campus, alături de Nicușor Dan. Vizita a fost un precursor al unei întâlniri avute de Nicușor Dan cu comunitatea oamenilor de afaceri din Iași. Moderată de Cristian Josan, întâlnirea a avut loc și în contextul împlinirii a 20 de ani de cînd Amazon a deschis primul sediu în România, la Iași.

