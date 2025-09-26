MICA PUBLICITATE
Caută
Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii
Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS
Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel
Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
Mica Publicitate Contact

De Business

Punem punctul pe știi

Business

IMAGINI – Cum arată cel mai nou proiect imobiliar propus în Păcurari – Blocuri de 15 etaje

De Redacția
vineri, 26 septembrie 2025, 12:54
1 MIN
IMAGINI – Cum arată cel mai nou proiect imobiliar propus în Păcurari – Blocuri de 15 etaje

Consilierii locali vor dezbate mai multe planuri urbanistice la începutul săptămânii viitoare.

Una dintre investițiile imobiliare este propusă în Păcurari. Grupul Tester vrea un complex de clădiri cu un regim de până la 15 etaje lângă IDEO.

Ansamblul cu locuințe, birouri și diverse servicii va fi format din corpuri de clădire care vor avea patru niveluri propuse în subteran. Construcțiile vor ocupa circa 5.500 mp, circulațiile (auto și pietonale) 3.300 mp, iar alți 2.200 mp sunt rezervați spațiile verzi.

Viitorul complex va include locuințe colective, spații de birouri, centre comerciale, unități medicale, restaurante, servicii și facilități de agrement. Conform investitorului, proiectul va avea un rol catalizator pentru zonă, atrăgând noi investiții și contribuind la dinamizarea economică a perimetrului din jurul IDEO. De asemenea, prin mixul de funcțiuni propus, inițiatorii susțin că dezvoltarea va contribui la diversificarea ofertei rezidențiale și comerciale din partea de vest a orașului.

(sursa randari – apix.ro)

Etichete: cartierul pacurari, proiecte imobiliare iasi

Publicitate și alte recomandări video

Îți recomandăm

Comentarii

Educație

Național

Zdi TV

Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
© 2006 - 2024 Ziarul de Iași. Toate drepturile rezervate.
Powered by Expert Network. Expert Network