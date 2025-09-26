IMAGINI – Cum arată cel mai nou proiect imobiliar propus în Păcurari – Blocuri de 15 etaje

Una dintre investițiile imobiliare este propusă în Păcurari. Grupul Tester vrea un complex de clădiri cu un regim de până la 15 etaje lângă IDEO.

Ansamblul cu locuințe, birouri și diverse servicii va fi format din corpuri de clădire care vor avea patru niveluri propuse în subteran. Construcțiile vor ocupa circa 5.500 mp, circulațiile (auto și pietonale) 3.300 mp, iar alți 2.200 mp sunt rezervați spațiile verzi.

Viitorul complex va include locuințe colective, spații de birouri, centre comerciale, unități medicale, restaurante, servicii și facilități de agrement. Conform investitorului, proiectul va avea un rol catalizator pentru zonă, atrăgând noi investiții și contribuind la dinamizarea economică a perimetrului din jurul IDEO. De asemenea, prin mixul de funcțiuni propus, inițiatorii susțin că dezvoltarea va contribui la diversificarea ofertei rezidențiale și comerciale din partea de vest a orașului.

(sursa randari – apix.ro)

