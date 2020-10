Imagini de la terapie intensivă cu suferinzi de COVID, proiectate în centrul capitalei

Fotografii realizate de Cristian Movilă şi Capucine Gros şi care documentează peste 70 de ore din lupta împotriva virusului COVID-19 în secţiile de terapie intensivă au fost montate într-un manifest video care este proiectat începând de vineri în centrul Bucureştiului. Manifestul video, cu un voice over al actorului Benedict Cumberbatch, poate fi văzut în Piaţa George Enescu din Bucureşti până pe 23 octombrie.

“Don’t Take Them for Granted” este un proiect public iniţiat de comunitatea UNFINISHED ce cuprinde imagini şi texte realizate de artiştii Cristian Movilă şi Capucine Gros, în perioada martie – august 2020. Fotografiile şi textele documentează peste 70 de ore din lupta împotriva virusului COVID-19 surprinse chiar în inima secţiilor de terapie intensivă (ATI) a principalelor spitale publice din Bucureşti: Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş”, Spitalul Militar ROL 2 şi Spitalul Universitar de Urgenţă.

Cu un voice over al actorului Benedict Cumberbatch şi cu videouri auxiliare prezentate de Alfredo Jaar, proiectul reprezintă un apel colectiv de recunoaştere a efortului depus de cei din linia întâi, mai ales a cadrelor medicale din România, o forţă de muncă nerecunoscută a pandemiei şi invizibilă în spaţiul public.

