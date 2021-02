IMAGINI: Poșta refuză coletele cu înscrisuri, dar are panou cu Catena și vinde vitamine

Poșta Română, oricât ar încerca să se "modernizeze", pare rămasă într-un alt secol. Reguli stricte, absurde pentru mulți clienți care preferă firmele private de curierat, se bat cap în cap taman cu principiile pe care le enunță. Concret: nu poți trimite decât cutii fără înscrisuri, ambalate în hârtie monocoloră (albă sau maro, nu altfel).

"Înscrisurile" respective nu sunt acceptate deoarece, după cum spun angajații din Iași, "Poșta nu face reclamă". Pe pereți și pe tejghea tronează însă panouri cu reclame la farmacia Catena, după cum puteți vedea în imagini:

La Poștă nu poți găsi exact ce ai avea nevoie - ambalaje (cutii, hârtie), scotch. În schimb, poți cumpăra de acolo vitamine sau calendare.

"Am venit la Poștă pentru a face un retur la ceva ce cumpărasem din străinătate. Primisem coletul de la firma respectivă, am văzut că nu este OK ce am comandat și imediat am făcut returul, lăsând în aceeași cutie obiectele cumpărate. Am lipit totul la loc, am scris destinatarul și expeditorul și m-am dus direct la Poștă. Acolo a început stresul", a povestit o tânără din Iași.

Cutia cu sigla firmei nu a fost acceptată. Toate înscrisurile au fost acoperite cu scotch de o singură nuanță, conform regulilor. În plus, destinatarul și expeditorul nu au fost scrise în colțurile corecte.

"Mi-au spus că nu am voie să trimit cutie cu înscrisuri deoarece Poșta nu face reclamă. Mi s-a cerut să acopăr cutia cu hârtie neapărat maro sau albă. Nu aveam la mine și nu puteam umbla cu pachetul în brațe pe la magazine după ce mai stătusem și la coadă. Mi s-a dat ultimul scotch, pe trei sferturi terminat, mi s-a spus că altul nu au și că nu am voie să lipesc scotch de nuanțe diferite pe colet. Am acoperit cât de bine am putut tot ce părea a fi reclamă. Am crezut că am rezolvat problema. Nu o rezolvasem deoarece nu scrisesem bine destinatarul și expeditorul. Le plasasem invers, conform regulilor Poștei, deși era destul de clar cine trimite și unde trebuie să ajungă - era scris clar", a mai povestit tânăra.

Cât a stat la rând, fata a admirat panoul în care era promovată farmacia Catena, deși "Poșta nu face reclamă" și a văzut cum pe rafturi sunt expuse pentru vânzare vitamine și calendare.