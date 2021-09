IMAGINI: Se caută cumpărător pentru acest complex din Iași. Joc involuntar

Proprietarii au vârste venerabile și doresc să se retragă din activitate. Ei sunt dispuși să le ofere consiliere timp de jumătate de an noilor patroni. Dacă nu se găsesc doritori pentru cumpărare, complexul se poate închiria cu 18.000 de euro plus TVA. Prețul inițial de vânzare a fost de peste 3,5 milioane de euro, dar a scăzut sub 3 milioane euro, conform unui anunț.

Vanzătorii nu au specificat adresa exactă, dar proprietatea se află în zona evidențiată pe hărți.

Suprafața totală a proprietății este de 4.800 metri pătrați. Pe teren, pe lângă hotelul cu trei nivele se mai află o sală de evenimente extinsă pe 1.200 metri pătrați, având parter și etaj, o piscină și 35 de locuri de parcare.

Sala de evenimente a fost concepută pentru a fi night-club și casino, dar tot ansamblul poate fi transformat în clinică sau cămin sau centru social.