Local

Imagini spectaculoase cu norii furtunii de Cod Roșu care s-a abătut asupra orașului

De Robert Dan DIMITRIU
vineri, 22 august 2025, 21:00
1 MIN
nori furtuna iasi
pnori furtuna iasi 2
nori furtuna iasi 3
nori furtuna iasi 4

Pe rețelele sociale au apărut deja imagini spectaculoase cu norii furtunii care s-a abătut asupra orașului. Mulți ieșeni au surprins momentul în care cerul s-a întunecat brusc, iar formațiunile de nori amenințători au acoperit întregul municipiu.

Administrația Națională de Meteorologie a emis vineri seară o avertizare de Cod Portocaliu care viza și municipiul Iași. Potrivit specialiștilor, erau așteptate vijelii cu rafale de 60–80 km/h, grindină de dimensiuni medii și posibil mari (3–5 cm), frecvente descărcări electrice și averse torențiale ce vor cumula 30–40 l/mp. Ulterior au fost emise și două mesaje RO-ALERT de vreme severă. 

Grindina căzută a făcut ravagii în mai multe zone din Iași.

FOTO: Facebook/Andrei Cucu

Etichete: cod rosu, furtuna, grindina, ploi

