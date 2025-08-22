Imagini spectaculoase cu norii furtunii de Cod Roșu care s-a abătut asupra orașului
Pe rețelele sociale au apărut deja imagini spectaculoase cu norii furtunii care s-a abătut asupra orașului. Mulți ieșeni au surprins momentul în care cerul s-a întunecat brusc, iar formațiunile de nori amenințători au acoperit întregul municipiu.
Administrația Națională de Meteorologie a emis vineri seară o avertizare de Cod Portocaliu care viza și municipiul Iași. Potrivit specialiștilor, erau așteptate vijelii cu rafale de 60–80 km/h, grindină de dimensiuni medii și posibil mari (3–5 cm), frecvente descărcări electrice și averse torențiale ce vor cumula 30–40 l/mp. Ulterior au fost emise și două mesaje RO-ALERT de vreme severă.
Grindina căzută a făcut ravagii în mai multe zone din Iași.
FOTO: Facebook/Andrei Cucu
