Imagini spectaculoase surprinse la Ciric: un pui de cuc, hrănit de o pasăre adoptivă

Un cititor al cotidianului nostru a suprins miercuri seara la Ciric o serie de imagini spectaculoase cu o pasăre care hrăneşte un pui de cuc. “Pui de cuc mereu flamand, aici in momentul in care primeste cu lacomie mancare de la o pasare mica, salvie cred, complet daruita in cresterea puiului adoptive”, ne-a transmis cititorul.

SURSA FOTO: Neculai Creangă