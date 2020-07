Îmbârligătură cu COVID

Mijlocaşul croat al echipei Astra Giurgiu, Ljuban Crepulja, a fost testat pozitiv cu noul coronavirus, astfel că meciul programat aseară, în etapa a IX-a a play-off-ului Ligii I, cu CS Universitatea Craiova a fost amânat, a declarat, pentru gsp.ro, preşedintele grupării giurgiuvene, Daniel Coman.”Meciul se amână. Vom urma protocolul impus. Acum vorbim cu LPF şi cu DSP pentru a stabili paşii următori”, a spus Coman. Astra se înscrie astfel în rândul cluburilor din Liga I care au avut înregistrate cazuri de teste pozitive, ca Dinamo, CFR Cluj, Poli Iaşi, FC Botoşani şi CSU Craiova. Liga I trebuie să se termne până la 3 august, data limită impusă de UEFA pentru anunţarea echipelor participante în cupele europene.Problema este că Ljuban Crepulja s-a arătat a fi simptomatic, iar jucătorii de la Astra trebuie să stea cinci zile în carantină

Acţionarul clubului CS Universitatea Craiova, Mihai Rotaru, crede că meciul cu Astra nu se va mai disputa şi consideră că ar fi normal ca echipa lui să câştige partida la masa verde, deoarece întâlnirea nu mai poate fi reprogramată. „Am înţeles că e un caz destul de grav, febră, convulsii musculare, din păcate s-a întâmplat. Noi am rămas pe loc, am avut o tenatativă să plecăm, după care ne-am dat seama că aici poate interveni DSP, am văzut că sunt abordări diferite în funcţie de zona în care se află DSP. Rămânem pe loc pentru că dacă am fi plecat astăzi, puteam să ne trezim cu o programare pentru vineri şi ar fi însemnat să ne întoarcem mâine înapoi. După Adunarea Generală a LPF, vom şti ce se întâmplă. Teoretic şi şansele cele mai mari sunt ca acest meci să nu se mai dispute. Ştim cu toţii că nu există şanse să se joace acest meci ulterior datei de 3 august. Ne dorim în primul şi în primul rând să jucăm pe teren, asta vrea Craiova, nu aşteptăm pomeni, dar vom rămâne pe loc, vedem dacă se va juca acest meci, mâine după-amiază vom şti. Dacă nu se joacă, ne vom cere drepturile, vom vedea ce spun regulamentele, procedurile. Asta este o variantă, să câştige Craiova cu 3-0 la masa verde dar în momentul acesta cel mai bine este să gândim optimist, acest meci se va juca vineri”, a declarat Rotaru, la Digi Sport.

Şi secretarul general al LPF, Justin Ştefan, a admis faptul că meciul Astra - CSU Craiova ar putea să nu se mai dispute, în condiţiile în care desfăşurarea campionatului, în partea sa superioară, nu poate depăşi data de 3 august. „La acest moment rămânem ataşaţi obiectivului de a juca meciurile rămase de jucat din acest campionat şi vedem după ce se închide ancheta epidemiologică ce decizie vom lua cu privire la acest meci, ce se va întâmpla cu el. Am încercat la UEFA să obţinem o extindere a termenului, din păcate acea extindere nu a fost posibilă, nu am înţeles motivele. Este clar că pe 3 august trebuie să anunţăm echipele participante în ediţia următoare a cupelor europene. Avem şi noi discuţii pe acest scenariu (n.r. - să existe un meci CFR Cluj - CSU Craiova pentru titlu), el la prima vedere nu are acoperire regulamentară şi ca atare este un scenariu puţin probabil”, a declarat Ştefan, la Digi Sport. El a afirmat că meciul Astra Giurgiu - CS Univeristatea Craiova nu poate fi programat înainte de finalizarea anchetei epidemiologice, deoarece cazul lui Crepulja pare a fi simptomatic.

În acest moment, Craiova are 44 de puncte, iar CFR Cluj, 43, CFR mai are de jucat, în deplasare, cu FCSB, urmând a se juca meciul direct între cele două, la Craiova.