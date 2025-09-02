Imigranții asiatici: soluție la criza de forță de muncă sau țintă pentru xenofobie

România a devenit, în ultimul deceniu, un spațiu de atracție pentru mii de muncitori proveniți din Asia, în special din Nepal, Bangladesh, Pakistan sau Sri Lanka. De regulă, imigranții asiatici ocupă locuri de muncă în sectoare deficitare (construcții, servicii, livrări), care pot fi vizualizate și accesate pe site-urile agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă și a platformelor online specializate în recrutare, pe care populația autohtonă nu (mai) dorește să lucreze. În general, integrarea lor s-a produs relativ pașnic, fără conflicte majore. Totuși, incidentele violente recente, precum atacul xenofob neprovocat asupra unui livrator din Bangladesh, de săptămâna trecută în București, este un semnal de avertisment cu privire la vulnerabilitatea imigranților și la riscul ca atitudinile xenofobe să se consolideze, în contextul unui climat sociopolitic marcat de discursul instigator de ură, revirimentul populismului și efectele actualei crize economice.

Deși în România există din punct de vedere statistic forță de muncă, aceasta nu are disponibilitatea să ocupe locurile de muncă vacante în sectoarele anterior menționate. Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, în anul 2024, rata de ocupare a populaţiei în vârstă de 20-64 ani a fost de 69,5%, în creștere ușoară faţă de anul anterior cu 0,8 puncte procentuale, dar sub nivelul UE, unde rata de ocupare a fost de 75,8%. Rata de ocupare a forței de muncă s-a apropiat constant de obiectivul UE, crescând de la 70,9% în 2017 la 75,8% în 2024. În țările UE (a se vedea harta de mai jos), 15 țări au raportat o rată de ocupare a forței de muncă de peste 78%, în timp ce 9 țări s-au încadrat în intervalul 70% – 78%. România (69,5%), Grecia (69,3%) și Italia (67,1%) au avut rate de ocupare a forței de muncă sub 70%, fiind ultimele țări poziționate în clasamentul european al ocupării în muncă. Prin urmare, statisticile oficiale arată că România nu are o criză a forței de muncă, ci o criză a disponibilității autohtonilor de a munci.

Datele oficiale mai arată că aproximativ circa 19% dintre tinerii din România cu vârste cuprinse între 15-29 de ani de ani nu muncesc și nici nu urmează programe educaționale sau de formare profesională (NEETs). Probabil, mulți dintre aceștia muncesc sezonier (3, 6, 9 luni pe an) în țările membre UE și nu se încadrează în categoria „migranților temporari”. Mai există și munca fără forme legale sau alte activități aducătoare de venituri (trafic de droguri, proxenetism și altele) în care sunt implicați tinerii autohtoni, motiv pentru care nu îi regăsim în câmpul muncii sau în statisticile oficiale. Din acest punct de vedere, în România avem un paradox al forței de muncă: o rată de ocupare scăzută comparativ cu media țării europene, concomitent cu șomaj șcăzut. În aceste condiții, tot mai mulți antreprenori apelează la așa-numitul „import de forță de muncă” din țările îndepărtate ale Asiei.

Imigranții/ muncitorii asiatici pe care îi vedem tot mai prezenți în orașele și comunitățile României nu sunt veniți pe cont propriu, ilegal sau în alte condiții dubioase, ci pur și simplu muncesc aici în baza un contracte de muncă perfectate în baza legislației în vigoare, cât se poate de transparent și de corect. Nu ne-au invadat țara, după cum se sugerează incorect în unele medii online, ci muncesc chiar pe locurile de muncă vacante, în sectoare de activitate care nu prezintă interes pentru cetățenii români.

Până de curând, țara noastră înregistra mai multe plecări (emigrări definitive sau temporare) decât sosiri (imigrări definitive sau temporare). De un deceniu încoace, soldul migratoriu a fost negativ, cu excepția anilor 2012-2013, când s-a atins un oarecare echilibru. Deficitul a atins vârfuri semnificative, de exemplu -457.807 în 2007, când România a aderat la UE, și s-a domolit la -22.219 în 2021. Anul 2022 a fost unul de cotitură pentru fenomenul migrației, când soldul migrației temporare devine pozitiv pentru prima dată în ultimele decenii (+90.713), având mai mulți imigranți temporari decât emigranți temporari. Această situație se explică prin efectele generate de pandemia de COVID-19, când mulți cetățeni români au revenit acasă din motive care, în majoritatea cazurilor, se referă la restricțiile sanitare și accesul la servicii de sănătate în țările de destinație. În anul 2023, tendința se reia cu sold pozitiv (+84.847 imigranți temporari). Și în anii următori, intrările temporare au crescut constant (de la 293.024 în 2022 la 324.091 în 2023), iar ieșirile au scăzut (202.311 → 239.244 emigranți temporari). Creșterea abruptă reflectă cel mai probabil politici de recrutare în sectorul muncii sezoniere/temporare: creșterea cotei anuale de import de forță de muncă, simplificarea procedurilor, cererea internă crescută din partea operatorilor economici.

În linii mai, constatăm că România a trecut de la o țară cu deficit cronic de imigranți temporari la un efectiv net pozitiv în doar doi ani. Acest fapt sugerează o schimbare structurală, în sensul că țara noastră devine destinație pentru muncă temporară. Rămâne însă de observat dacă tendința va persista și care va fi impactul asupra pieței muncii și politicii de ocupare. Graficul următor arată o diferența clară între imigrația temporară și imigrația definitivă, imigranții temporari fiind de câteva ori mai numeroși decât cei definitivi. După 2021, creșterea este abruptă (peste 300.000 în 2023), ceea ce reflectă boom-ul recrutărilor de muncitori extra-UE. Imigranții definitivi ating vârfuri în 2017-2019 (50-65 mii), dar după pandemie coboară la 28-30 mii în 2023-2024. Astfel, România a devenit un pol de imigrație temporară, nu permanentă. Cei care vin să muncească rămân adesea cu ședere limitată și mai puțin aleg să se stabilească definitiv, printre aceștia numărându-se și imigrații/ muncitorii asiatici din România.

Integrarea muncitorilor străini este influențată de factori socio-economici, culturali, politici și instituționali. Există o percepție că imigranții „iau locurile de muncă ale românilor”, chiar dacă sectoarele în care aceștia muncesc sunt evitate de autohtoni (construcții, servicii de curățenie, curierat). Această percepție este alimentată și de inegalitățile sociale existente, precum și de o anumită frustrare economică (polarizare extrem de mare a veniturilor), care generează comportamente ostile. Factorii culturali care modelează percepția privind muncitorii străini sunt diferențele de limbă, religie, obiceiuri, ce pot genera și întreține stereotipuri și prejudecăți. În ultima perioadă, asistăm la o proliferare a discursului instigator la ură, mai ales în mediul online, întreținut de actori politici care abordează problemele interne de pe poziții populiste, xenofobe, chiar rasiste.

Unele partide politice capitalizează temeri legate de migrație, chiar dacă România are puțini imigranți, comparativ cu Europa Occidentală. În societate se manifestă și o influență mediatică, știri senzaționaliste despre incidente cu imigranți care, evident, pot alimenta anumite percepții de pericol social. În momentul de față, nu avem politici publice de integrare a imigranților/, muncitorii străini veniți temporar în România. Deci nu sunt programe clare de integrare. Lipsesc campaniile de informare, educare și conștientizare a populației autohtone cu privire la modul în care trebuie să interacționeze cu acești muncitori, care, până la urmă, au venit aici să ne ajute să ocupe niște locuri de muncă pe care noi nu ni le dorim și, în felul acesta, prin salariile pe care ei le câștigă, contribuie la bugetul statului prin taxele și impozitele pe care le plătesc.

Experiența altor state europene arată că absența unor politici ferme de incluziune socială și de combatere a discriminării poate transforma incidentele izolate în tendințe structurale. Fără intervenții și campanii publice de informare, riscul de cristalizare a xenofobiei crește. Muncitorii străini contribuie la economia națională prin munca prestată și taxele plătite, ocupând locuri pe care românii le refuză. De aceea, protecția lor socială și juridică devine o prioritate. România are peste 4 milioane de cetățeni stabiliți în statele membre ale Uniunii Europene. Concetățenii noștri se bucură de drepturi, servicii publice și condiții de muncă comparabile cu cele ale cetățenilor din țările de destinație. Din această perspectivă, principiul echității impune ca și imigranții sosiți în România să fie tratați cu aceeași demnitate. A ignora acest lucru înseamnă a genera un dublu standard, periculos în context european.

Xenofobia îndreptată împotriva muncitorilor asiatici din România poate avea consecințe grave, care depășesc incidentul punctual amintit la începutul acestui articol. În plan individual, xenofobia generează teamă, nesiguranță și izolare socială pentru imigranți, afectându-le atât sănătatea psihologică, cât și capacitatea de integrare. La nivel economic, România riscă să piardă exact resursa de care are nevoie – forța de muncă în sectoare deficitare precum construcțiile și serviciile. Ostilitatea față de străini transmite un semnal negativ potențialilor lucrători, care pot alege alte destinații, și creează costuri suplimentare pentru companiile care operează în România. Din perspectivă socială și politică, xenofobia fragmentează comunitățile, normalizează prejudecățile și alimentează discursurile extremiste. În plus, imaginea internațională a României poate fi grav afectată: cum putem cere respect și integrare pentru cei peste patru milioane de români din diaspora, dacă nu oferim același tratament echitabil celor care muncesc la noi?

Deocamdată, majoritatea românilor manifestă o atitudine neutră sau chiar pozitivă față de muncitorii asiatici, dar incidentele punctuale arată vulnerabilitatea acestora și necesitatea unor politici active de incluziune și campanii publice de informare. Trebuie să înțelegem că muncitorii asiatici reprezintă o soluție pentru criza de forță de muncă, nu o amenințare. Incidentul violent de la București trebuie privit ca un avertisment, nu ca un fapt social, nu caracterizează societatea românească în ansamblul său. Interacțiunile dintre autohtoni și imigranți depind de capacitatea instituțiilor de a formula politici incluzive și de a combate ferm xenofobia. Așa cum românii revendică respect și tratament echitabil în diaspora, tot astfel este just ca și străinii veniți în România să fie protejați și integrați.

Publicitate și alte recomandări video