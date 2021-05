IMM-urile din județul Iași în cădere liberă: ce li s-a promis și ce au primit de fapt! (P)

“Schema de ajutor de stat pentru IMM-urile afectate de pandemie - dimensiunea dezastrului!”

R: Domnule deputat Toma, care considerați că este cea mai mare problemă cu care se confruntă acum IMM-urile?

V.T.: Din păcate, consider că cea mai mare problemă și obstacol în același timp pentru acestea sunt tocmai cei responsabili să le ofere suportul de care au nevoie, mai ales într-o perioadă critică cum este cea pe care o traversăm de un an încoace. Și anume, actualii guvernanți. Timp de un an, am așteptat cu toții un minimum set de măsuri reale, concrete de suport. Într-o perioadă în care toate statele Europei s-au mobilizat exemplar pentru a crea fondul necesar de susținere, într-o perioadă în care au existat și continuă să existe pentru fiecare stat membru finanțări europene fără precedent, Guvernul PNL-USR s-a rezumat la vorbe și la mimarea sprijinului. A creat un singur act normativ privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile în contextul crizei provocate de COVID-19, care a dat, de fapt, dimensiunea dezastrului Guvernului, reconfirmându-i incapacitatea. Știm cu toții povestea măsurilor 1, 2 și 3 și fiasco-ul rezultat din singura schemă de ajutor de stat pusă la dispoziția IMM-urilor. Un subiect pe care, acum, guvernanții evită să îl mai abordeze, dar care a oferit și continuă să ne ofere cea mai concludentă mostră a importanței IMM-urile pentru acest Guvern în care antreprenorii români nu au un partener de dialog. De consultări reale, nici nu mai vorbesc....

“57 de măsuri de sprijin propuse de PNL și USR pentru IMM-uri: 3,5% grad de îndeplinire a obiectivelor propuse!”

R: Totuși, domnule deputat, prin Programul de Guvernare 2020-2024, asumat de alianţa de guvernare, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului a propus o serie de măsuri de pentru susținerea și dezvoltarea mediului de afaceri. Care este stadiul lor de implementare actual?

V.T.: Da. Există propuse și asumate prin Planul de guvernare PNL și USR nici mai mult nici mai puțin decât 57 de măsuri destinate mediului economic, dar iată care este, de fapt, și stadiul lor real recunoscut și avizat de reprezentanții IMM-urilor din România: 55 dintre măsurile analizate au stadiu de implementare 0%

Dintre ele, vorbim de granturi pentru investiții pentru microîntreprinderi, granturi pentru sporirea competitivității IMM-urilor, acordarea de ajutoare de minimis în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, realizarea de programe de sprijinire a Start-Up-urilor, definitivarea legislației pentru sprijinirea activităților închise din centrele comerciale, crearea unei interfețe unice pentru antreprenori în care să prezentăm toate oportunitățile de finanțare existente, diversificarea instrumentelor financiare prin folosirea fondurilor europene pentru garanții sau co-investiții pentru sprijinirea creării/ dezvoltării inițiativelor/ fondurilor private care să dezvolte ecosistemul de finanțare, incluzând fonduri de equity / capital de risc, crowdfunding, business angels, sprijin pentru listarea inițială pe bursă a IMM etc, elaborarea unei strategii de comerţ exterior, dezvoltarea Organizațiilor de Management ale Destinațiilor și asigurarea cadrului legal prin care acestea pot să constituie bugete proprii din taxe specifice destinațiilor și din programe naționale de finanțare, prelungirea programului de acordare a tichetelor de vacanță pentru angajații din sectorul public și cel privat, o nouă lege a Turismului. Toate acestea au 0 stadiu de implementare. 0!! Atât au primit IMM-urile românești și cam atât se pare că valorează ele în ochii Guvernului.

Așadar, cred că sunt îndreptățit să afirm că exact cei care sunt responsabili să sprijine IMM-urile, de fapt, mediul economic autohton, sunt, de fapt, cel mai mare obstacol și cea mai mare povară pentru orice antreprenor din această țară. Nu o spun, o spun cifrele și dovezile factuale, care, spre deosebire de actuala coaliție de guvernare nu mint.

Vasile TOMA

Deputat de Iaşi