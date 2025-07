Imobilitate urbană | Școală pe „patru roți”? Cum „blochează” anul școlar traficul și mobilitatea persoanelor în sudul Iașului

Într-o analiză proprie și voluntară, desfășurată între lunile octombrie 2024 – decembrie 2024, respectiv mai 2025 – iunie 2025, am ajuns la o concluzie clară: traficul din zona Bucium-Vișan se dublează sau chiar triplează în perioadele în care elevii și studenții merg la cursuri. În vacanță, aceleași drumuri devin brusc “fluide”. Diferența? Peste 120%.

Adrian Covăsnianu este expert în infrastructură mare, mobilitate urbană și planificare teritorială, este membru fondator al asociației „Moldova Vrea Autostradă”, fost ministru secretar de stat în Ministerul Transporturilor în 2021

De la Vișan la Țesătura, cu 10 km/h

În perioada anului școlar 2024-2025, am monitorizat un total de 81 de deplasări matinale, de luni până vineri, pe traseul Vișan (comuna Bârnova) – spre Țesătura (mai exact giratoriu Dedeman). Orele de plecare au variat între 6.33 și 7.44, acoperind intervalul uzual al traficului de vârf de dimineață. Distanța este de doar 3,8 km, însă timpul mediu de deplasare ajunge la 21 de minute în timpul anului școlar – adică o viteză medie de 10,8 km/h, echivalentă cu un jogging lejer.

Cea mai grea zi? 7 octombrie 2024: același traseu a fost parcurs în 37 de minute, într-o dimineață în care grădinițele, școlile generale, liceele și universitățile și-au început simultan activitatea. În schimb, în timpul vacanței intermodulare, de Crăciun sau estivale, aceeași rută era parcursă în mai puțin de 10 minute.

„Intervalul de aur”: 6.40 – 6.45

Studiul mai arată un lucru interesant: cei care pleacă la drum între orele 6.40 și 6.45 dimineața evită cel mai bine aglomerația. Cu alte cuvinte, proverbul „Cine se trezește de dimineață, departe ajunge!” funcționează! Această fereastră scurtă este, practic, momentul ideal pentru o deplasare rezonabilă pe ruta Vișan-Bucium-Iași.

Surprinzător este și că diferențierea orelor de începere a cursurilor (7.30 – unele activități de tip „before school”, 7.45, 8.00 – activități școlare) nu a produs efecte semnificative în trafic – toate contribuie la congestia generală.

Cifrele consemnate ne oferă următoarea imagine:

Timp mediu în perioada de vacanță școlară : 11 minute

: 11 minute Timp mediu în timpul anului școlar : 25 minute

: 25 minute Diferență procentuală : +127%

: +127% Viteză medie: sub 11 km/h

Cauzele structurale ale acestei situații recurente sunt multiple și interdependente. În prim-plan se află o dezvoltare urbanistică accelerată – constând în investiții private în locuințe individuale și colective – nesincronizată cu politica investițională publică. Această extindere a zonei construite are loc, de cele mai multe ori, în lipsa unei viziuni coerente asupra mobilității urbane.

Rezultatul? Absența alternativelor viabile la transportul auto individual, lipsa intermodalității și a unor obiective clare și asumate pe termen scurt, mediu și lung în ceea ce privește planificarea coordonată între urbanism și mobilitate. Această ruptură între ritmul de construire și infrastructura necesară generează blocaje sistematice și afectează calitatea vieții locuitorilor. În acest context, populația din zonă este nevoită să apeleze la resurse proprii – autoturisme personale – pentru a-și acoperi nevoile de deplasare în scop educațional și profesional, ceea ce suprapopulează infrastructura rutieră existentă și agravează blocajele deja existente.

Pe termen scurt și mediu, pentru a ameliora automobilitatea consider că este nevoie de:

Creșterea frecvenței transportului public (ex. linia 203: Vișan – Podu Roș, linia 202: Păun – Podu Roș) de la 1 cursă pe oră la 1 cursă la un interval de 30 minute pe fluxul de dimineață și după-amiază

(ex. linia 203: Vișan – Podu Roș, linia 202: Păun – Podu Roș) de la 1 cursă pe oră la 1 cursă la un interval de 30 minute pe fluxul de dimineață și după-amiază Introducerea unui traseu nou de transport metropolitan pentru zona Hlincea – Selgros/Granit – Podu Roș

unui traseu nou de transport metropolitan pentru zona Hlincea – Selgros/Granit – Podu Roș Bandă dedicată pentru autobuze pe Șoseaua Bucium, cel puțin între Granit și Țesătura (continuitate cu bandă dedicată pe bulevardul Nicolae Iorga)

Creșterea frecvenței transportului public prin suplimentarea cu autobuze noi, preferabil electrice, pe liniile urbane existente (19, 30, 30B, 46)

frecvenței transportului public prin suplimentarea cu autobuze noi, preferabil electrice, pe liniile urbane existente (19, 30, 30B, 46) Investiții în infrastructura educațională în zona periurbană (construire sedii de unități preșcolare și școlare) cu scopul creării unor centralități locale pentru descurajarea unor deplasări spre Iași pe componenta școlară

Reintroducerea liniei (directe/expres) pe relația Bucium – Copou

Eliminarea traficului greu prin implementarea Variantei Ocolitoare Iași-Est

prin implementarea Variantei Ocolitoare Iași-Est Implementarea Trenului Metropolitan cu punctul de oprire în zona stației de cale ferată Socola

cu punctul de oprire în zona stației de cale ferată Socola Carpooling organizat între părinți cu copii care învață la aceeași școală sau au traseu auto comun

Concluzie

Traficul din sudul aglomerării urbane Iași reflectă o problemă de sistem, nu doar o disfuncție locală. Este rezultatul unei lipse de planificare integrată și a politicilor reactive, nu preventive.

Odată cu începerea școlii, orașul pare că se oprește. Dacă mobilitatea urbană nu devine o prioritate asumată transpartinic și interinstituțional, fiecare toamnă va continua să fie un test de nervi pentru zeci de mii de ieșeni.

Vara anului 2025 ar trebui să fie nu doar un moment de reflecție , ci mai ales unul de acțiune pentru autoritățile locale. Este perioada oportună pentru a gândi și pregăti măsuri reale, concrete și asumate, care să răspundă problemelor de mobilitate tot mai acute din sudul municipiului Iași.

Un început de an școlar mai fluid și mai puțin haotic în luna septembrie nu poate fi lăsat la voia întâmplării. Este nevoie de planificare strategică, colaborare instituțională și responsabilitate publică pentru ca mobilitatea urbană să nu continue să fie, an de an, o criză previzibilă, dar ignorată.

