Impact devastator: o femeie a murit după un accident provocat de un șofer drogat

Un grav accident rutier petrecut duminică seară pe drumul județean din Frătăuții Vechi, județul Suceava, s-a soldat cu moartea unei femei de 35 de ani și rănirea altor cinci persoane, printre care și un copil de 12 ani. Tragedia a fost provocată de un șofer care a efectuat o depășire neregulamentară și a părăsit locul faptei.

Potrivit anchetei desfășurate de polițiști, Ionel Cmilevschi, aflat la volanul unui BMW care circula regulamentar dinspre Rădăuți spre Frătăuții Vechi, a fost depășit de un autoturism Lexus, condus de Gabriel Botezat, de 40 de ani, din Rădăuți. Acesta a ignorat linia continuă și, în momentul în care din sens opus venea o Toyota Yaris condusă de o tânără de 26 de ani, a forțat revenirea pe banda sa, acroșând lateral BMW-ul, conform monitorulsv.ro.

Impactul a fost devastator: autoturismul BMW a pierdut controlul direcției, a lovit mașina Toyota și s-a răsturnat în șanț, oprindu-se într-un mal de pământ. Femeia de 35 de ani, Florentina Cmilevschi, pasageră în BMW, și copilul său au fost proiectați în afara mașinii, fiind găsiți de pompieri pe un teren agricol.

În ciuda eforturilor echipajelor medicale, femeia a decedat la spitalul județean Suceava. Copilul, rănit ușor, a fost diagnosticat cu contuzie abdominală și traumatisme minore.

Șoferul fugar, prins de polițiști – testat pozitiv la droguri

După producerea accidentului, șoferul vinovat nu a oprit la fața locului. Polițiștii au declanșat o anchetă amplă, cu sprijinul Serviciului Rutier Suceava, reușind să-l identifice rapid pe Gabriel Botezat. Acesta a recunoscut că se afla la volanul autoturismului Lexus, însă a susținut că nu a realizat că a atins BMW-ul, arată aceeași sursă.

În urma testării, bărbatul a ieșit negativ la etilotest, dar pozitiv la DrugTest. El a fost dus la spitalul din Rădăuți pentru recoltarea de probe biologice care vor stabili exact substanțele aflate în organism.

Autoturismul Lexus a fost ridicat și examinat criminalistic, iar pe numele lui Botezat a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Tragedia din Frătăuții Vechi readuce în atenție pericolele șoferilor care se urcă la volan sub influența drogurilor, ignorând regulile de circulație și punând în pericol viețile altora.

Publicitate și alte recomandări video