Împăduririle pierd teren: Reducerea finanțării lasă sute de proiecte în aer, inclusiv din Iași

Programul de împăduriri prin PNRR riscă să lase fără finanțare sute de proiecte, după reducerea țintei la 15.000 ha, deși există cereri eligibile pentru peste 30.000 ha. Asociația „100% pentru Mediu” solicită verificări urgente din partea Corpului de Control al Primului Ministru.

Programul de împăduriri finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, care promitea fermierilor sprijin de până la 19.647 euro pe hectar și subvenții anuale garantate timp de 12 ani, se confruntă cu o criză majoră de finanțare. Asociația „100% pentru Mediu” solicită intervenția Corpului de Control al Primului Ministru, acuzând Ministerul Mediului de lipsă de transparență și gestionare defectuoasă a fondurilor.

În cadrul unei dezbateri organizate pe 1 septembrie 2025, reprezentanții Ministerului Mediului le-au transmis aplicanților și proiectanților să nu mai depună proiecte de împădurire, invocând lipsa fondurilor. Discuțiile s-au mutat de la termenul limită de depunere, amânat pentru jumătatea lunii septembrie, la estimări privind șansele reale de finanțare.

Conform datelor prezentate de Asociația 100% pentru Mediu, noua țintă de împădurire a fost redusă la 18.000 hectare, din care doar 15.000 hectare sunt pentru împăduriri propriu-zise. La nivel național, până acum s-au semnat contracte pentru 15.780 hectare, iar alte 19.633 hectare sunt selectate, dar fără acoperire financiară.

2025: România numără, în prezent, aproape 1.400 de proiecte aprobate

Garda Forestieră a aprobat 1.394 proiecte, inclusiv din Iași, și are în lucru alte 306, totalizând peste 30.000 hectare. Potrivit aceleiași surse, circa 800 de aplicanți din întreaga țară, majoritatea persoane fizice, riscă să rămână fără finanțare, deși au investit în terenuri și proiectare.

Programul PNRR pentru împăduriri rămâne unul dintre cele mai generoase din Europa. Fermierii care dețin cel puțin un hectar de teren arabil pot primi un ajutor de minimum 10.000 euro pentru înființarea unei păduri, la care se adaugă o subvenție anuală de 190 euro pe hectar, garantată timp de 12 ani. În plus, terenurile împădurite beneficiază de o primă anuală de 640 euro timp de 20 ani pentru sechestrarea forestieră a dioxidului de carbon. Finanțarea este substanțială, iar elaborarea unui proiect tehnic de împădurire este obligatorie și trebuie realizată de un inginer silvic atestat. Însă până acolo, Asociația „100% pentru Mediu” solicită Corpului de Control al Primului Ministru să verifice modul în care a fost stabilită ținta de 18.000 hectare, să investigheze dacă fonduri destinate împăduririlor au fost realocate către alte proiecte și să analizeze dacă deciziile luate au prejudiciat sute de aplicanți. Totodată, organizația anunță că va sprijini persoanele păgubite să se adreseze instanțelor de judecată.

2024: La Iași au fost 78 de solicitanți pentru împădurirea, prin PNRR

Anul trecut, pentru măsura de împădurire prin PNRR s-au înscris, în județul Iași, aproape 80 de solicitanți, însă doar șase proiecte au fost acceptate pentru finanțare, cu o suprafață totală de aproximativ 48 de hectare. Tot în 2024, în Iași, cea mai mare suprafață eligibilă, destinată împăduririi, prin PNRR, a fost de 14,2 hectare. La nivel zonal, în 2024, în topul împăduririlor prin PNRR se afla județul Botoșani.

