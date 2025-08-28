Impozitarea. Scurtă istorie neromanțată (II)

Istoricii pun lanţul de conflicte din Anglia secolului al XVII-lea, care a culminat cu Revoluţia Glorioasă (1689) şi cu instaurarea primei monarhii constituţionale din lume, pe seama disputelor de ordin fiscal dintre principalii actori politicii ai vremii. Toţi cercetătorii fenomenelor sociale ştiu că războiul franco-olandez (1672-1678) a izbucnit din cauza neînţelegerilor legate de taxele vamale. Unii dintre ei consideră că una dintre scânteile declanşatoare ale Revoluţiei Franceze (1789), care a condus la dispariţia vechiului regim, a fost generată de sistemul fiscal vechi, apăsător, „putred”, creat cu mai bine de un secol în urmă, pentru a susţine angrenajul birocratic uriaş gândit de Colbert, cel căruia i se atribuie cea mai celebră remarcă legată de logica politicii de impunere – l’art de l’imposition consiste à plumer l’oie pour obtenir le plus possible de plumes avant d’obtenir le moins possible de cris, adică, arta impozitării constă în a jumuli gâsca, obţinând cât mai multe pene, cu cât mai puţine zgomote. Însă, cu mult înainte ca aceste lucruri să se întâmple, în Grecia antică, mai precis, în Atena clasică, liberală, atât cât putea fi ea de liberală în acele vremuri, exista deja o doctrină care susţinea că tirania se instalează ca urmare a existenţei şi funcţionării unui sistem fiscal nesănătos. Juan de Mariana, unul dintre cei mai interesanţi gânditori pe care i-a dat istoria ideilor, scria, inspirat, cu siguranţă, de literatura epocii de aur a civilizaţiei elene, că poporul se poate revolta şi poate utiliza în mod legitim pedeapsa cu moartea împotriva propriului rege, dacă acesta introduce sau modifică impozitele fără con­sim­ţământul supuşilor şi dacă fură proprietatea acestora prin in­ter­mediul devalorizării monedei. Atât vechii greci, cât şi intelectualul spaniol înţelegeau faptul că, în realitate, o politică fiscală discreţionară conduce la grave dezordini soci­ale, deoarece impozitele afectează proprietatea privată, deci, li­ber­tatea individuală. De fapt, Roma antică, în perioada ei liberală, lega în mod evident libertatea de statutul fiscal al fiecărui ins.

Însă cel mai important reper în istoria zbuciumată a fiscalităţii a fost revolta baronilor împotriva regelui Ioan Plantagenetul (sau Ioan fără de Ţară), conflict stins prin semnarea unui document fundamental pentru istoria omenirii, Magna Charta (1215). Ioan, un individ lacom şi crud, lipsit de scrupule, despre care se spunea că „va mânji şi Iadul” când va ajunge acolo, suprimase vechile libertăţi, deja tradiţionale, se angajase în aventuri politice şi campanii militare falimentare, fapt ce-l făcea să cheltuie un volum uriaş de resurse, pe care şi le procura atentând la proprietatea supuşilor, printr-o veritabilă prigoană fiscală. Revolta baronilor, aflată pe punctul de a se transforma într-un război sângeros, nu era decât o consecinţă a încălcării arbitrare a principiilor ce statuau egalitatea în faţa legii şi a unei politici de impunere discreţionare. De aceea, armistiţiul încheiat pe 15 iunie 1215, la Runnymede, prevedea, ca punct esenţial al acordului, imposibilitatea regelui de a recurge la măsuri fiscale fără consimţământ. Acest eveniment prezintă o importanţă critică, deoarece comitetul de supraveghere a respectării prevederilor incluse în Magna Charta avea să devină baza formării sistemului parlamentar britanic, model al lumii civilizate. Sesizând importanţa fundamentală a impozitării în raport cu proprietatea privată şi libertatea individuală, baronii au ţinut ca articolul al doisprezecelea al documentului să includă precizarea conform căreia acceptul supuşilor trebuie să devină pilonul conceperii şi aplicării de către suveran a politicii de impozitare. Acest compromis acceptat de regele Ioan a devenit, ulterior, un principiu fundamental, folosit ulterior pentru a limita voracitatea infinită a regilor, a împăraţilor, a statului, chiar dacă aplicarea lui nu a dat rezultatele scontate de atunci încoace. În orice caz, sistemele politice moderne au reuşit, chiar dacă în mică măsură, să reducă numărul abuzurilor săvârşite de autorităţi şi al revoltelor generate de acestea, opunând votul popular prin reprezentanţi nesaţului cronic al Leviathanului.

Pentru a face rost de resurse, statul s-a folosit întot­deauna de cele mai diverse argumente. Am văzut deja că Vespasianus nu se jena să scoată bani din latrinele publice, că romanii păgâni îi taxau pe evrei, pentru credinţa lor într-un zeu unic, că scribii egipteni scotoceau cuibarele porumbeilor pentru a număra şi impozita ouăle. Astăzi, parlamentarii români doresc suprataxarea băuturilor carbogazoase şi a alimentelor de tip fast-food. Lista este lungă, iar argumentele aduse, realmente penibile. Cezarul îşi doreşte bani, inclusiv din closet, pentru că s-a născut risipitor şi iresponsabil. De aceea, nu s-a sfiit să impoziteze activităţile considerate ruşinoase sau păcătoase. Vreme îndelungată, lumea iudeo-creştină a considerat consumul de băuturi spirtoase drept păcat, ceea ce s-a reflectat în codurile morale ale comunităţilor ghidate după principiile derivate din poruncile date de Dumnezeu credincioşilor prin intermediul lui Moise. Astfel, consumul de alcool a fost considerat drept un păcat, chiar dacă nu unul la fel de grav precum crima sau preacurvia. Producţia şi comercializarea lichidului care îi avea patroni spirituali pe Dionis, la greci, şi pe Bachus, la romani, se desfăşurau, după ascensiunea creştinismului, într-un soi de semi-clandestinitate, din cauza naturii lor presupus păcătoase. Evident, statul, în goana lui continuă după venituri, a recunoscut esenţa presupus păcătoasă a consumului de băuturi spirtoase, însă, nu s-a abţinut să inventeze un impozit specific aplicat celor încântaţi de revelaţii etilice, cu justificarea că doreşte să descurajeze apucături satanice. Astfel, consumul de alcool, alături de fumat, a intrat în categoria păcatelor suprataxate. În fond, dacă scoţi bani din fecale, de ce n-ai scoate şi din fermentarea zaharurilor din fructe sau cereale? O asemenea politică de impozitare a condus, spre exemplu, la ceea ce istoricii numesc drept Whiskey Rebellion, o revoltă cu substrat fiscal declanşată în Statele Unite (1791), sub preşedinţia lui George Washington. Pentru a-şi acoperi cheltuielile, guvernul federal a impus o taxă aferentă producerii şi comercializării tuturor băuturilor distilate, în special, whiskeyului, cea mai populară dintre acestea. Însă proprietarii de distilerii au opus o rezistenţă puternică, invocând, mai ales, lipsa de legitimitate a măsurii impuse de guvernul central, fără consimţământul adunărilor reprezentative locale. Conflictul a escaladat într-o asemenea măsură, încât preşedintele însuşi a condus o armată de 13.000 de soldaţi spre vestul Pennsylvaniei, în 1794, pentru a-i pedepsi pe rebeli. Deşi confruntarea armată nu a mai avut loc, fiind înregistraţi, totuşi, „doar” 20 de arestaţi, eveni­men­tele care s-au derulat, în special, în acea perioadă au scos la iveală capacitatea măsurilor fiscale arbitrare de a crea opoziţie din partea contribuabililor, precum şi lipsa de scrupule a autorităţii, inclusiv a uneia pretins democratice, în a-şi obţine veniturile din orice, cu ajutorul propriului braţ armat.

Din păcate, istoria ne oferă un volum uriaş de dovezi în favoarea afirmaţiei conform căreia impozitarea a fost, de prea multe ori, sursă de acţiuni arbitrare, discreţionare, derulate prin utilizarea excesivă, nejustificată a violenţei, coerciţiei, conducând, astfel, la revolte sau alte evenimente asociate dezordinii sociale. Există deja multe cărţi care descriu detaliat această realitate tristă şi revoltătoare, specifică mai curând unei lumi barbare, decât uneia civilizate. Fără îndoială, multe din practicile fiscale prezentate pe scurt în acest capitol au dispărut, odată cu urmările lor, pe măsura trecerii timpului, însă puţine sunt locurile din lume care pot pretinde că instrumentul impozitării a fost adaptat deplin uzanţelor dintr-o lume civilizată. Nici măcar cele mai avansate ţări din lume nu au eliminat aceste vestigii ale unei istorii caracterizate prin nedreptăţi şi utilizare arbitrară a forţei. În acest sens, poate că cel mai edificator exemplu este cel al unei femei din Statele Unite, condamnate de un tribunal din Kansas City, în 1988, la 30 de ani de închisoare pentru o evaziune fiscală (soţul a primit „doar” 25 de ani) estimată la un milion de dolari. Desigur, legile ne obligă să respectăm regulile fiscale, chiar atunci când ele nu ne convin, iar evaziunea fiscală este un delict. Însă, atunci când legislaţia în vigoare îi pedepseşte pe violatori, criminali, tâlhari mai blând decât pe evazionişti, primii fiind copiii de suflet ai noii forme de tiranie, cea a corectitudinii politice, atunci nu ne rămâne decât să constatăm că lunga istorie a impozitării abuzive nu a ajuns la sfârşit.

Gabriel Mursa este profesor de Economie și Istoria gândirii economice la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și președintele Institutului Hayek România

