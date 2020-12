Împuşcături pe treptele catedralei: “am început să fug ca să-mi salvez pielea"

Un bărbat a fost împuşcat mortal de poliţia din New York după ce a deschis focul asupra mulţimii adunate duminică pentru un concert de colinde de Crăciun în faţa unei biserici din oraş, relatează AFP citată de Agerpres.

Nicio persoană din public nu fost lovită de aceste tiruri în împrejurimile catedralei St John the Divine din Manhattan, a afirmat comisarul Dermot Shea de la poliţia din New York. Anterior, o purtătoare de cuvânt a poliţiei din New York declarase că poliţiştii au făcut uz de armele din dotare după ce bărbatul a început să tragă.

O corespondentă a agenţiei France Presse martoră a scenei a povestit că individul a deschis focul în faţa acestei biserici din Manhattan în timp ce câteva sute de persoane plecau la sfârşitul colindelor. "Am auzit două sau trei împuşcături", a spus ea. M-am uitat în sus şi poate la zece metri de mine pe trepte se afla un tip care trăgea", a spus ea. "Vedeam flăcările cum ies pe ţeava armei, am început să fug ca să-mi salvez pielea", a mai spus ea.

Martha Stolley, o altă martoră, a estimat că bărbatul a tras de opt sau zece ori înainte de a fi doborât de poliţie. "Trăgea la nimereală", a spus ea pentru AFP, adăugând că individul striga "Împuşcaţi-mă, ucideţi-mă!".