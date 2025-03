Împuternicirea femeilor în politica românească

În preajma Zilei Internaţionale a Femeii obişnuiesc să aduc în atenţia cititorilor unele probleme cu care se confruntă femeile în România, aspecte privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, rolul acestora în politică, societate și economie, așa cum se reflectă în statisticile oficiale. În acest articol, voi relua câteva aspecte analizate în paginile Ziarului de Iași, reactualizate cu date statistice furnizate recent de Eurostat, care descriu rolul jucat de femei în politica românească. Indicatorii pe care îi aduc în atenția cititorilor sunt următorii: (1) ponderea femeilor în parlamentele naționale ale țărilor membre UE; (2) ponderea femeilor în guvernele naționale ale țărilor membre UE.

Potrivit Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, egalitatea între genuri este considerată un indicator care caracterizează nivelul de dezvoltare al țărilor. Deși populaţia globală include peste 50% femei, există numeroase inegalităţi între persoanele de sex masculin și cele de sex feminin: discrepanțe salariale, violenţă domestică, reprezentarea redusă a femeilor în funcțiile de conducere în structurile politice și administrative, discriminarea femeilor pe piața muncii, rolul redus al femeilor în unele comunități tradiționale. Prin Obiectivul de Dezvoltare Durabilă (ODD) 5 din – Egalitate de Gen din Agenda 2030, România s-a angajat alături de alte state, instituţii şi organizaţii neguvernamentale să elimine inegalităţile, discriminarea şi toate formele de violenţă împotriva fetelor şi femeilor până în anul 2030. Una din ţintele asociate ODD 5 este asigurarea reprezentării femeilor la toate nivelurile de conducere (politică şi administraţie). Femeile din România se confruntă cu o serie de probleme legate de violenţa domestică, sărăcie, migraţie, maternitate adolescentină, subreprezentare în structurile de decizie politică de la nivel naţional, judeţean şi local.

În ceea ce privește pozițiile de conducere în administrația publică la nivel central și local, femeile sunt într-un procent mult mai mare decât bărbații, putându-se vorbi chiar despre o feminizare a administrației publice românești. Adminstrația publică, sănătatea, educația și învățământul sunt domenii de activitate în care femeile domină atât în ceea ce privește funcțiile de execuție, cât și cele de conducere (directori, directori adjuncți, șefi de servicii, șefi de birouri, manageri publici). Singurul nivel de conducere administrativă în care femeile sunt subreprezentate este categoria corespunzătoare înalților funcționari publici: secretari generali și secretari generali adjuncți în ministere și agenții guvernamentale, prefecți, subprefecți și inspectori guvernamentali.

Subreprezentarea femeilor în structurile politice se datorează mai degrabă descurajării acestora faţă de calitatea vieţii politice din România. De multă vreme se discută despre instituirea unor mecanisme de alocare a cotelor de gen aplicate sistemului electoral cu scopul de a garanta sau a promova reprezentarea femeilor în instituţiile cu reprezentanţi aleşi (Parlament, consilii județene, consilii locale). Până la legiferarea unor astfel de mecanisme de alocare, totul depinde de mecanismele de selecţie, recrutare şi promovare pe poziţiile eligibile în funcţiile de demnitate publică din cadrul partidelor politice. În ultimii ani s-a discutat mai ales în cadrul partidelor proeuropene, liberale, cu discurs progresist despre creşterea numărului de femei pentru poziţii eligibile prin asigurarea unei cote de reprezentare de cel puţin 30% din funcţiile de deminitate publică.

Conform datelor Eurostat, în 2024, femeile dețineau o treime (33,4%) din mandatele în parlamentele naționale din UE, înregistrând o creștere de 5,6 puncte procentuale față de 2014. Suedia (45,6%), Finlanda (45,5%) și Danemarca (44,7%) au avut cele mai mari ponderi de femei parlamentari, în timp ce România (19,5%), Ungaria (14,13%) și Cipru (6%) au avut cele mai scăzute ponderi. Să remarcăm totuși că reprezentarea femeilor în Parlamentul din România a crescut în 2024 cu circa 8 puncte procentuale comparativ cu anul 2014, când au totalizat 11,9% din mandatele de parlamentar.

În ceea ce privește reprezentarea femeilor în cadrul guvernelor naționale, Eurostat (2024) arată că femeile europene dețineau 35,1% din pozițiile guvernamentale, ceea ce înseamnă o creștere cu 7,4 puncte procentuale față de 2014 (27,7%). Ponderea femeilor în guvern a fost cea mai mare în Finlanda (60,0%). În alte trei țări membre UE, cel puțin jumătate dintre membrii guvernelor naționale erau femei: Belgia (55,0%), Estonia (50,0%) și Franța (50,0%). La polul opus al reprezentării guvernamentale este plasată Ungaria care nu avea deloc femei în guvernul său național, în timp ce Cehia avea 5,9% și Croația 10,5% dintre femeile membre ale guvernului. În România anului 2024, femeile aveau o pondere de 30% în cadrul guvernului, cu 10 puncte procentuale mai mult față de anul 2014 (20%). O tendință pozitivă este indicată de creșterea ponderea femeilor în guvernele naționale în anul 2024 comparativ cu anul 2014, în majoritatea guvernelor din țările membre UE-27.

Cea mai mare reprezentare a femeilor în cadrul Guvernului a fost înregistrată în perioada aşa-numitei „guvernări tehnocrate” 2015-2017, când femeile au deţinut 40,0% din fotoliile de miniştri, însemnând 9 funcţii de miniştri ocupate de femei. Să consemnăm data de 29 ianuarie 2018, când a fost învestit în funcţie primul guvern condus de o femeie în România, Viorica Dăncilă. Stereotipurile de gen se reflectă şi în repartizarea portofoliilor ministeriale şi a funcţiilor administrative de conducere din cadrul ministerelor. Bărbaţii domină portofoliile legate de funcţiile de bază ale statului precum apărarea, justiţia şi politica externă, în timp ce femeile sunt în număr mai mare în ministerele cu atribuţii în domeniul muncii, protecţiei sociale, educaţiei, întărind într-o oarecare măsură stereotipurile de gen.

În România participarea politică a femeilor în poziţii cu putere de decizie reală rămâne slabă: chiar dacă proporţia femeilor în parlament a crescut ușor în ultimele două legislaturi ea se păstrează sub 20%. În legislatura 2020-2024, la Camera Deputaţilor, a fost depusă o iniţiativă legislativă de modificare a Legii nr. 208/ 2015, care prevedea introducerea unui raport de 1 la 2 când se vor întocmi listele de candidaţi pentru Senat şi Camera Deputaţilor, dar nu a fost dusă la bun sfârșit, până la promulgarea de către președintele țării și publicarea în Monitorul Oficial.

Pentru funcţiile importante din guvern, de primar sau preşedinte de Consiliu Judeţean, cifra care descrie prezența femeilor scade la jumătate în cel mai bun caz. Mai mult, în România, se constată o tendinţă de a pune femeile pe locuri predominant neeligibile pentru organismele deliberative (pe bază de vot). România ocupă penultimul loc în Europa după procentul de femei în instituțiile alese la nivel local. Misoginismul politic, exprimat statistic prin numărul scăzut al femeilor în poziţii de conducere în organismele publice decizionale, trebuie ameliorat prin legislaţie modernă, de inspiraţie europeană, potrivit acordurilor internaţionale la care România este semnatară. Se impune elaborarea unei strategii privind accesul femeilor în pozițiile eligibile în structurile deliberative: Parlament, consiliile județene și consiliile locale. Această strategie trebuie să introducă prevederi concrete pentru promovarea egalității de gen la nivelul partidelor politice și în procesul electoral. Totodată, se impune introducerea cotelor de gen în legislația electorală și încurajarea partidelor politice să adopte cote de gen interne. O altă măsură interesantă ar putea fi condiționarea accesării finanțării publice de către partidele politice de adoptarea unor reglementări privind publicarea informațiilor legate de numărul de femei membre, structura organelor de conducere de la nivel local până la nivel național. Last but not least, trebuie continuate campaniile de sensibilizare și informare cu scopul împuternicii femeilor în politică (women political empowerment), care se traduce prin creșterea reprezentării politice a femeilor și a participării în structurile de decizie în materie de politici publice la nivel național și local.

Ciprian Iftimoaei este conferențiar universitar doctor în cadrul Facultății de Științe Politice și Administrative, Universitatea „Petre Andrei” din Iași

