În această noapte fetele își visează ursitul. Tradiții de Bobotează

Conform datinilor stramosesti, de Boboteaza credinciosii nu trebuie sa spele haine. Mai mult, apa sfintita luata are in aceasta zi puteri miraculoase. Aceasta nu se strica niciodata.

Cu prilejul Bobotezei se obisnuieste ca toate apele sa se sfinteasca, in timp ce preotul se duce la un rau sau o apa unde va arunca crucea. Conform traditiei, mai multi barbati se arunca in apa ca sa o aduca inapoi, iar cel care reuseste sa scoata crucea din apa se spune ca va avea noroc tot anul.

Batranii mai spun ca in noaptea de Boboteaza, tinerele care inca nu si-au gasit alesul, isi vor visa ursitul. Conform obiceiului, fetele isi leaga pe degetul inelar un fir rosu de ata de matase si o bucatica de busuioc. De asemenea, o bucatica de busuioc se pune si sub perna.

Mai mult, tinerele fete care cad pe gheata in ziua de Boboteaza se vor marita in acel an.

Aflati amanunte de pe calendarulortodox.ro.