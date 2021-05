În ce condiţii pot primi părinţii stimulentul de 1.500 de lei de la stat

Părinţii aflaţi în concediu pentru creşterea copiilor vor primi mai mulţi bani de la stat dacă se întorc la serviciu înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 6 luni sau 1 an în cazul copilului cu handicap.

Stimulentul de inserţie a fost majorat recent la 1.500 de lei/lună, faţă de 650 de lei/lună cât era înainte. Suma este acordată până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilităţi.

La sfârşitul lunii martie a acestui an, la nivelul judeţului nostru erau 3.437 de beneficiari ai stimulentului de inserţie, conform celor mai recente date ale Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (AJPIS) Iaşi. Suma totală plătită de instituţia ieşeană pentru drepturile lor s-a ridicat la 2,15 milioane de lei, suma medie plătită fiind de 626,14 lei lunar. Cei mai mulţi părinţi care au decis să îşi reia activitatea profesională înainte de terminarea concediului de creştere a copilului proveneau din municipiul Iaşi, respectiv 1.798, comuna Miroslava – 165, Paşcani – 142 şi comuna Valea Lupului – 118. Comparativ cu luna februarie a acestui an, numărul părinţilor care au decis să se întoarcă mai repede la muncă din concediul pentru creşterea copilului a fost mai mare în luna martie 2021 cu 18 persoane, conform datelor AJPIS Iaşi, comparate de „Ziarul de Iaşi”.

Valoarea plăţilor s-a cifrat în cea de-a doua lună din an la 2,14 milioane de lei. De precizat faptul că, odată cu OUG aprobată luna trecută de către Guvern, care modifică şi completează OUG nr. 111/2010, părinţii pot alege între două valori ale stimulentului de inserţie, în funcţie de data la care vor să revină la muncă, mai precis între 1.500 de lei/lună şi 650 de lei/lună. Astfel, dacă stimulentul de 1.500 de lei este acordat lunar pentru părinţii care se întorc la lucru înainte de împlinirea vârstei de 6 luni de către copil (1 an în cazul copilului cu handicap), stimulentul de 650 de lei va fi acordat pentru persoanele care realizează venituri supuse impozitului după împlinirea de către copil a vârstei de 6 luni (1 an în cazul copilului cu handicap) oricând, până la împlinirea vârstei de 2 ani (3 ani în cazul copilului cu dizabilităţi), dar şi persoanelor care realizează venituri supuse impozitului după împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani (3 ani în cazul copilului cu dizabilităţi) oricând, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani (4 ani în cazul copilului cu dizabilităţi).

În acelaşi timp, se introduce stimulentul de inserţie de 650 de lei pentru persoanele care se întorc la activitatea profesională în perioada în care sunt îndreptăţite să beneficieze de concediul pentru îngrijirea copilului cu dizabilităţi cu vârsta cuprinsă între 3 şi 7 ani.