În ce condiţii se poate lucra fără mască la birou? Recomandările lui Raed Arafat

”În orice birou, unde sunt până la cinci persoane, dacă toate persoanele sunt vaccinate, atunci pot să lucreze fără mască. Dar nu în spaţiile comune, nu în coridoare. Vorbim de o capacitate de cinci persoane în această fază, urmează să vină şi alte etape. S-a vorbit clar că vor fi lucruri graduale. Putem spune de ce nu zece, de ce nu 15, asta întotdeauna se poate spune. În acest moment am pornit de la zero, am ajuns la cinci persoane în birou şi următoarea fază, cu siguranţă, dacă totul e ok şi vedem că nu sunt probleme, se creşte la încă o cifră”, a declarat Raed Arafat.

Cititi si: Noua listă a ţărilor cu risc epidemiologic ridicat. Ce se întâmplă cu Marea Britanie?

Secretarul de stat a subliniat că masca devine obligatorie, dacă o persoană nu este vaccinată. ”Dar atenţie, dacă e o singură persoană nevaccinată între cei cinci, atunci toţi trebuie să poarte mască”, a declarat Arafat. El a adăugat că aceasta este o primă fază de relaxare.

”În spaţiile închise mergem cu o mai mare precauţie şi acum s-a mers pe cinci persoane vaccinate în acelaşi birou, dar nu în spaţiile comune”, a declarat Raed Arafat.