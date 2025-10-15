MICA PUBLICITATE
În ce culoare poate fi vopsită o mașină fără ca șoferii să aibă probleme cu legea? RAR explică pașii obligatorii pentru vopsiri și colantări

De Florentina SANDU
miercuri, 15 octombrie 2025, 15:00
Schimbarea culorii unui vehicul are repercursiuni legale imediate. Registrul Auto Român (RAR) atrage atenția că orice vopsire sau colantare diferită față de culorile standard trebuie raportată și actualizată în cartea de identitate a vehiculului (CIV).

Programarea prealabilă la reprezentanța RAR și atenția la completarea corectă a datelor pot scuti șoferii de un drum inutil și de probleme la controale sau verificări tehnice.

Sunt zece culori standard 

Conform Directivei 2007/46/CE, CIV-ul poate înscrie doar zece culori standard: alb, galben, portocaliu, roșu, violet, albastru, verde, gri, maro și negru. Orice altă nuanță aplicată vehiculului trebuie înregistrată oficial. Pentru asta, proprietarul trebuie să se prezinte la o reprezentanță RAR, cu cererea completată și semnată în prezența unui angajat RAR, actul de identitate și cartea de identitate a vehiculului.

Dacă solicitantul nu este proprietarul, este necesară o împuternicire legală – delegație pentru firme sau împuternicire notarială pentru persoane fizice. RAR precizează că programarea la o reprezentanță este obligatorie. Iar aici trebuie atenție maximă la furnizarea datelor: orice eroare în seria de șasiu, data sau reprezentanța aleasă poate bloca procedura, deoarece sistemul informatic nu permite efectuarea activității atunci când detectează erori.

„Se elimină și tentativele de fraudare ale sistemului de programări”

„Atunci când faceți programare online sau cu ajutorul operatorilor noștri «call center», verificați acuratețea datelor furnizate, altfel, odată ajunși la programare nu veți putea beneficia de prestarea activității. Mai multă atenție vă va scuti de un drum făcut degeaba până la reprezentanța noastră. Programele informatice ale RAR nu permit derularea activității atunci când identifică erori de introducere a datelor. Avantajul este că, prin acest triaj se elimină și tentativele de fraudare ale sistemului de programări”, se precizează pe site-ul RAR.

 

Etichete: masina, municipiul Iasi, RAR, vopsit

