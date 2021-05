În ce hal ai ajuns, sărmană Poli!

Nici ieri, în ziua în care s-a marcat 76 de ani de la înfiinţarea Politehnicii, şefii clubului nu s-au dezminţit, orgoliile şi conflictele umbrind o zi specială pentru suporterii ieşeni. O postare pe pagina oficială de facebook a clubului în care aniversarea era punctată împreună cu fotografiile lui Andrei Cristea şi Ionuţ Popa, Emil Lupulescu, Mihai Romilă şi Vasile Simionaş, iar în spate a lui Ciprian Paraschiv, a fost ştearsă la câteva minute după ce a fost publicată, interval în care adunase aproape două sute de aprecieri. Decizia de a şterge postarea a fost luată, conform unor surse, de Consiliul Director. Forul care conduce clubul şi primarul Mihai Chirica sunt în război cu Paraschiv şi au mers pe mâna antrenorului Nicolo Napoli atunci când acesta i-a exclus din lot, vinerea trecută, pe Andreias Calcan şi Andrei Cristea, punctul de vedere al fotbaliştilor nefiind ascultat nici până ieri. O altă postare a Politehnicii pe tema zilei de sărbătoare, care conţinea sigla clubului, a generat multe comentarii critice. Suporterii au reacţionat şi pe pagina „Poli trolling team”, unde au postat fotografia amintită în startul articolului, însă cu figurile schimbate. În locul lui Cristea a apărut capul primarului Iaşului, Mihai Chirica, iar membrii Consiliului Director, Ioan Melinte, Ion Apostol, Leonid Antohi, Adrian Ambrosie şi Mircea Ursu, le-au luat locul lui Lupulescu, Popa, Romilă, Paraschiv şi Simionaş.CD a fost taxat dur până şi din interiorul clubului, ofiţerul de presă, Lucian Lucescu, având luni noi atacuri publice la adresa Consiliului.

Tot ieri, Politehnica s-a făcut de râs şi la Adunarea Generală a Ligii Profesioniste de Fotbal, unde a avut doi reprezentanţi: preşedintele executiv Ciprian Paraschiv şi team-managerul Marius Onofraş, ultimul fiind trimis de CD. Paraschiv, care e în confilict cu şefii Ligii, a ieşit din sală.

Un alt exemplu de „profesionalism” este modul de organizare a conferinţei de presă de ieri, când au apărut noi inovaţii demne de anul 2021. Dacă la precedente conferinţe,fie nu au fost adresate anumite întrebări trimise de jurnalişti, fie nu s-a anunţat organizarea evenimentului (!), Napoli spunând doar ce a vrut el, ieri, numele jucătorilor care au participat la întâlnire a fost comunicat cu şapte minute înainte de start.

Poziţia tranşantă a lui Laurenţiu Brănescu, care, deşi este sub contract cu Poli şi din vară, a anunţat că va pleca, indiferent de consecinţe, spune multe despre atmosfera existentă în Copou. „De când sunt la Iaşi au tot fost probleme. Acum se încearcă a se scoate mizeria de sub preş. Obiectivul meu este să joc ultimele şase meciuri şi să plec. Nu mă mai interesează ce va fi din vară, contract, necontract, plec” a spus portarul, care a precizat că salvarea e posibilă: „E important să salvăm echipa. Avem şansa de a juca acasă cu echipele de deasupra noastră. Trebuie să luăm punctele de acasă, să ne agăţăm de orice şansă”.

Chiar şi omul de încredere a lui Napoli, Sorin Buşu, care a primit banderola de căpitan de la italian, a spus că „vreau să salvăm echipa de la retrogadare şi să plec cu capul sus”. Fundaşul a taxat şi el ultimele plăţi salariale efectuate de Consiliul Director, care au făcut la începutul lunii, ca unii jucători să rămână cu retribuţiile la nivelul lunii decembrie, iar alţii să fie cu salariile la zi. „Nu sunt lucruri normale că s-au făcut plăţi preferenţiale, vestiarul are nevoie de unitate” a punctat fotbalistul, care s-a referit şi la incidentul de duminică, atunci când autocarul echipei a fost blocat de ultraşi furioşi: „E destul de grav ce s-a întâmplat. Ne-a fost pusă în pericol integritatea. E o anchetă, sper ca organele abilitate să-şi facă datoria”. Buşu a recunoscut că „ultimele evoluţii nu au fost foarte bune”, însă şi-a păstrat optimismul: „Avem mare nevoie de victorie, de puncte. Suntem în continuare la mâna noastră”.

Napoli a spus că Poli are nevoie de trei puncte în partida de mâine, din Copou, cu Viitorul Constanţa, dispută în care, exceptându-l pe Răzvan Popa, bolnav de COVID-19, are tot lotul la dispoziţie. Confruntarea de joi, cu echipa lui Gică Hagi, va începe la ora 14:30.

Calcan a plecat

Valorosul jucător de bandă Andreias Calcan şi-a reziliat aseară, pe cale amiabilă, contractul cu Politehnica. Gestul a apărut după ce antrenorul Nicolo Napoli l-a jignit de două ori în public şi l-a scos în afara lotului. Calcan, pentru care Poli a refuzat în iarnă o ofertă consistentă de la un club din Qatar, mai era sub contract pe un an cu Iaşul şi avea o clauză de reziliere de 150 000 de euro. Fotbalistului i s-a introdus în contractul de reziliere o clauză prin care nu are voie să dea detalii legate de Poli. Conform unor surse, Calcan are deja trei oferte, din ţară şi străinătate.

Tot ieri, Poli şi-a permis luxul de a renunţa şi la preparatorul fizic Ricardo Proietti, care a lucrat la Bayern München, cluburi din Italia şi naţionala Israelului. Italianul care venise în acest an în Copou şi-a reziliat contractul pe cale amiabilă.