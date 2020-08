În ce te-ai băgat, Daniel Pancu?

Cu câteva zile înainte de startul Politehnica Iaşi a transmis ieri câteva declaraţii ale antrenorului Daniel Pancu şi ale jucătorului exponenţial al echipei, Andrei Cristea.Pancu a anunţat că pentru startul sezonului are la dispoziţie doar 16 jucători: Axinte, Brînză; Cabral, Onea, Frăsinescu, Mihalache, Baxevanos; De Iriondo, Breeveld (care era aşteptat ieri din Olanda), Passaglia, Assulin, Fr. Cristea; A. Cristea, Al. Zaharia, Chacana şi Popadiuc. Facem menţiunea că la mulţi dintre aceştia s-ar putea renunţa dacă randamentul lor nu va creşte considerabil faţă de sezonul trecut. Un alt jucător sub contract, Platini, a fost taxat dur de Pancu: “Sunt extrem de supărat, nu a venit nici acum la echipă. Am înţeles că a mai făcut astfel de lucruri. Nu ştiu cine i-a permis până acum o asemenea lipsă de respect faţă de suporteri, colegi, antrenori. Am propus amendarea lui, aş merge şi mai departe, caut deja jucător pe postul lui”.

Pancu a dezvăluit şi dificultăţile legate de campania de transferări. “Mi-aş fi dorit jucători pe care-i cunoşteam, de la Rapid de exemplu. Acolo au însă salarii cel puţin la nivelul Iaşului! Îmi doresc foarte mult şi jucători ieşeni tineri, însă diferenţa faţă de prima ligă e foarte mare. Suntem siliţi să transferăm de pe DVD-uri, nu ştim capacitatea de adaptare a celor pe care îi aducem!” a spus tehnicianul care a precizat că lui Acka nu i-a venit cartea verde, iar Floriano Vanzo era testat medical. Aseară, Vanzo a trecut testele şi a semnat un contract pe un an cu Poli. Fără soluţii de avarie pe benzi, Iaşul a hotărât şi legitimarea fundaşului stânga Bogdan Balint, care a jucat ultima dată la Aerostar Bacău. Cu cei doi şi fără Platini, numărul jucătorilor din lotul lui Poli a ajuns la 18.

Nu numai nivelul salarial alungă jucătorii din Copou, ci şi faptul că retribuţiile nu se plătesc la timp, acum fiind restanţe şi din luna februarie.

În ciuda problemelor uriaşe pe care le are în Copou, fostul idol al Giuleştiului şi-a păstrat optimismul: “Sper ca măcar un loc să urcăm faţă de anul trecut, pe care l-am încheiat pe 12. Ce pot promite eu este că în viitorul apropiat jucătorii vor da absolut tot ce au mai bun pentru tricoul Iaşului. Voi încerca să joc ofensiv, să aduc publicul la stadion atunci când va fi permis. Până acum, am pus accent pe mental, pe adaptarea echipei cu mine, cu filosofia mea. A fost un an dificil, care a lăsat urme, abia acum am văzut primele zâmbete”.

Pancu i-a cucerit deja pe jucători. “Chiar dacă e la început de carieră, Daniel este un antrenor foarte bine pregătit, cu metode foarte bune de antrenament. Cu siguranţă ideile lui îşi vor pune amprenta asupra stilului nostru de joc. Şi noi trebuie să-l susţinem, să obţinem rezultate” a spus simbolul echipei, Andrei Cristea, care a adăugat: “Începutul va fi complicat. A fost un an extrem de dificil, o pauză scurtă, fără cantonament. Nu ştim cum suntem fizic, mental. De aceea, va fi nevoie de răbdare. Eu sunt încrezător că, treptat, vom ajunge acolo unde ne dorim”.

Conform programării LPF, Politehnica urmează să joace duminică, de la ora 16:00, în Copou, contra Chindiei Târgovişte, în prima rundă a sezonului 2020-2021. Rămâne de văzut dacă meciul se va disputa, ieri apărând unele informaţii legate de două teste COVID 19 pozitive la echipa dâmboviţeană.

foto: www.politehnicaiasi.ro