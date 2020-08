În cinstea zilei de 23 August mulţi români au băut 23 de pahare!

* Duminică, alaltăieri, a fost 23 August. Pe românii mai tinerei i-a durut la bască (mai bine zis, la mască), dar au existat compatrioţi mai în vârstă, mai nostalgici, care şi-au adus aminte de importanţa zilei, au lăcrimat niţel, apoi au încercat să retrăiască acele clipe fericite ale tinereţii lor, cam aşa:

* Fiindcă mai e puţin timp până la alegerile locale, sătenii din Machitori au fost puşi să scrie cu trupurile lor, pe un deluţ din apropiere, numele primarului, Aurel Pulpă; mulţi au venit deja ebrietaţi, iar ceilalţi au băut acolo, în timpul repetiţiei, motiv pentru care, când au apărut primarul, prefectul şi alţi politicieni locali, cu nevestele lor, unii dintre săteni dormeau la umbră, în tufe, aşa că au mâncat o literă. Nevestele s-au înroşit la faţă de ruşine când au văzut ce scria pe deal - mai exact, scria "Aurel Pupă".

* Primarul din Puturoşi a organizat masă rotundă cu tema "23 August 1944 - 2020"; invitaţii au vorbit despre viaţa clasei muncitoare sub regimul burghezo-moşieresc, despre colectivizare, despre Soros, despre fotbal şi despre hărnicia domnului primar al localităţii până când toţi au adormit cu capul pe masa rotundă, iar doi participanţi chiar au căzut sub ea. Fiind an electoral, s-a menţionat şi faptul că primarul este un om deosebit, care face cinste localităţii; aceste cuvinte i-au trezit din somn imediat pe cei răpuşi, care au aşteptat ca edilul să facă cinste măcar cu o bere.

* Localnicii din Acarieni au defilat pe uliţe trăgând după ei cărucioare de butelii ori de copii frumos ornate cu pânze puse peste ele, motiv pentru care câţiva săteni bătrâni au lăcrimat de emoţie, amintindu-şi de defilările cu care alegorice la fel de ornate cu pânze colorate, din vremea tinereţii lor; ei nu ştiau că, de fapt, consătenii aveau în cărucioare pepenii furaţi de pe tarlaua unui vecin absent, acoperiţi cu cearşafuri, ca să nu se prindă nimeni.

* În paralel, nostalgicii din celebra localitate Consumatori nu au sărbătorit 23 August cu paradă, defilare sau evenimente, ci au marcat importanta zi la fel cum au făcut şi strămoşii lor: au băut de dimineaţă 23 de pahare de vin roşu, să prindă curaj. Cu toţii regretă vechea sărbătoare naţională şi reproşează faptul că pe 1 Decembrie, dintr-un singur pahar, nu înţelegi nimic, plus că e şi frig.