În iureşul nebuniei

Mergeam în oraş. M-a luat cu maşina din staţia de autobuz unul Costache de pe Dealul Bodron, dacă nu cumva îl confund. Îmi spunea că am fost colegi în clasele V-VIII, dar eu nu-l ţineam minte, şi că îmi citeşte articolele, „tot ce prind”, zicea. Nu era prima dată când m-a luat cu maşina aia a lui hârbuită şi plină de praf (odată avea legat un porc în portbagaj - viţăise tot drumul până la Iaşi) şi de fiecare dată îmi spunea aceste lucruri: că fusesem colegi şi că „te citesc”, mai lipsea replica lui Pristanda - „ca Evanghelia totdeauna”. Iar eu îl aprobam pe muţeşte, dând din cap, ca să nu mă dau de gol că habar n-aveam cine e acest Costache sau Vasilache.

Treceam prin Zona industrială (pe atunci îi zicea „pe bune” Zona industrială, fiindcă încă mai existau fabricile şi uzinele, încă nu fuseseră desfiinţate, adică nu le distrusesem, că nu le distrusese Dumnezeu din ceruri). Deodată, pe la Fibre Sintetice vedem o mulţime de oameni. Ieşiseră la porţile întreprinderii. Bărbaţi şi femei puhoi. Grupuri-grupuri. Unii dădeau din mâini, alţii se scărpinau în cap sau stăteau cu mâinile în şolduri, mai ales femeile. Cei mai mulţi ţineau mâinile spânzurate în jos, pe lângă trup - parcă erau consternaţi de ceva.

„Ce-o fi, mă, cu ăştia?” ies eu din muţenie. „Să ştii că l-au dat jos pe Iliescu!” - se întoarce cu faţa către mine Costache. „Crucea mamii lui!” Cu o mină veselă şi agitat, Costache scoate capul pe geam şi întreabă o femeie grasă, toată transpirată, ce căra nişte tăgârţe de rafie pline de cartofi: „A căzut, ai? Ce s-a întâmplat?” „N-aţi simţit? A fost cutremur.” „Aaaa!” face dezamăgit Costache.

Oamenii ieşiseră la porţile uzinelor în urma cutremurului şi trăncăneau cum se trăncăneşte în astfel de ocazii. Însă noi, fiind în maşină, nu simţisem cutremurul. Era deci 30 mai 1990, ziua cutremurului. Şi, uite, atunci, exact în clipele acelea, prin cine ştie ce zburătăcire de idei, m-am gândit la funcţionarii puzderie din birourile Departamentului gogolian, care s-au repezit să-i vadă mantaua lui Akaki Akakievici. Şi astfel, trecând liber de la una la alta, mi s-a aprins ideea Akademiei.

Cu ideea Akademiei şi akaki-akademicienilor în cap, am urcat în fugă către apartamentul lui Dorin din Păcurari, cum o făceam pe atunci aproape zilnic. Gâfâiam de efort (până la etajul 5 este ceva de urcat, iar eu săream câte două-trei trepte o dată) şi de emoţie - ardeam să-i împărtăşesc ideea înfiinţării Akademiei.

Am ajuns la uşa de un alb murdar, mâzgălită de noi toţi cu anunţuri de genul: „Te-am căutat, nu erai”, „Vin la 4”. Şi îmi amintesc în treacăt că visasem cu o noapte înainte uşa aceea. Biografii spun că badea Gheorghe Coşbuc scria aşa, pe perete: Când îi venea o idee, se scula noaptea, aprindea o lumânare şi scria versuri direct pe perete. Slujnica se plângea că trebuie să văruiască iarăşi şi iarăşi. Aşa trebuie să se fi plâns şi Liliana de noi, prietenii lui Dorin, care-l frecventam intens pe atunci, în primele luni de după '89, şi scriam pe uşa lor. Erau şi versuri pe uşă - ironice, şmechereşti, pastişând versuri clasice. Dar cel mai adesea scriam pe uşă, tot şmechereşte, informaţii anodine: „Te-am căutat, nu erai. Mai lasă berăria, băi!”.

Dorin mi-a deschis imediat, ceea ce nu se întâmpla întotdeauna. Uneori avea hachiţe şi mă lăsa să aştept, îl simţeam cum respiră după uşă. Erau momentele lui de posăceală, de morocăneală, hachiţe de grecotei levantin (el zicea că se trage din greci), dar mă învăţasem cu ele. Şi ceilalţi prieteni le ştiau şi le acceptau: „Nu ştii cum e Dorin!?” I se acceptau toate hachiţele, unele bădărăneşti, pentru că le compensa cu afectivitatea lui profundă, pe care la puţini oameni am aflat-o. Am început să-i vorbesc înflăcărat despre ideea mea cu Akademia. Entuziasmul mă făcea locvace, Dorin mă asculta liniştit, cu un zâmbet retractil în colţul buzelor. Asta până ce ideea l-a prins. „Da, ai dreptate cu Akademia! mă aprobă înţelegător Da. E bună ideea. O facem. Numai la Brumaru, dacă ne gândim, şi avem oameni. Dar... (şi atunci îi văd în ochi o luminiţă, luminiţa aceea pe care o mai văzusem şi altă dată, i-aş zice luminiţa inspiraţiei, dar... în fine) mai întâi e musai să ne facem şi nişte mantale la Akademie. Sau mantăi, cum se zice?”

Şi am tot vorbit inspiraţi despre mantăi, cum o să ne plimbăm noi pe Lăpuşneanu îmbrăcaţi în ele, despre trânji, cum se mai zicea la hemoroizi, şi despre câte şi mai câte....Apoi am păstrat clipe de tăcere încântată. Ca pe nişte odoare sfinte, ca o cărţulie de rugăciuni inutilă, însă dar de la bunica. Am reînnodat apoi discuţia cu un îndemn: „Scrie chestiile astea, Dorine. E păcat de Dumnezeu să nu le scrii.” „Am să le scriu, am să le scriu!”

A răsuflat agasat pe nas ca un taur furios (ah, cât îi cunoşteam răsuflările astea când era supărat!), îi mai cereau şi alţii: Scrie, scrie! Apoi mai calm: „Dar, cum îţi spun, scârba asta de viaţa...” „De ce te tot plângi de viaţă? Gândeşte-te numai că în fiecare an faci o excursie în jurul soarelui (zâmbim) şi nici măcar nu te costă nimic. Ai o nevastă trăsnet, ai un apartament cât un vagon de tren, ai aprecierea noastră...” „Dar, uite, zice Dorin arătând cu un zâmbet spre sticla deja goală de pe masă, nu mai am votcă.”

Ne-am scociorât prin buzunare şi am adunat câţiva bănuţi pentru încă o sticlă de „săniuţa”. Era votca ieftină de atunci, care avea o etichetă cu o sanie trasă de doi cai, unul roşu şi altul galben, dacă ţin bine minte. De cele mai multe ori eu eram acela care mergeam la buticul de peste bulevard, care, pe lângă parfumuri şi alte mărfuri luxoase, vindea şi votca cu pricina, şi o cumpăram. Alte dăţi, când eram mai mulţi şi după ce se găsea câte unul mai „baştan” şi îmi dădea banii sau „cotizam” cu toţii până la ultimul bănuţ, cumpăram Stalinskaya. Dar „săniuţa” era de obicei cea care ne însoţea „plutirea” în serile din cătunul Păcurari. Despre votca asta scriau atunci toţi ziariştii şi prozatorii de mâna a doua, ca să caracterizeze epoca. Era otravă, nu votcă, dar mai era şi ieftină. Ş-apoi ce ne păsa! „Săniuţa” întreţinea iureşul nebuniei din noi în anii aceia de după Decembrie '89.

Radu Părpăuţă este scriitor, traducător şi publicist