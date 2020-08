În meciul salvării Politehnicii, mingea e la Chirica

Poli nu are bani pentru a începe sezonul viitor.Adrian Ambrosie va mai primi încă 100 000 de lei net de la Poli, ca urmare a faptului că a acceptat rezilierea contractului de manager

Politehnica Iaşi nu are timp de a savura salvarea de la retrogradare, chiar dacă aceasta a fost obţinută în culise. Poli se gândeşte deja la sezonul viitor, care ar trebui să înceapă peste nici două săptămâni, însă are mari probleme, din cauza lipsurilor financiare. Iaşul are datorii foarte mari, circa 1,5 milioane euro, iar sursele de finanţare sunt în aer. Banii din drepturile TV vor fi mai puţini, din cauza clasării pe o poziţie modestă şi a creşterii numărului de echipe, din vânzări de abonamente şi bilete nu poate fi obţinut niciun leu, porţile stadioanelor urmând a rămâne închise, sponsorizări nu există, mediul economic fiind prudent, iar jucători nu pot fi vânduţi ca urmare a contextului existent, dar şi a politicii greşite de efectiv făcută sezonul trecut. În atare condiţii, singura şansă de supravieţuire a Politehnicii este, din nou, Primăria Municipiului Iaşi.

La ora actuală, Consiliul Local Iaşi are dreptul de a susţine clubul pe toată perioada stării de alertă. După ce a virat aproximativ 1,2 milioane lei Politehnicii pentru intervalul 15 mai – 15 iunie, CL are dreptul de a mai face acelaşi lucru şi pentru minimum următoarele două luni, 15 iunie – 15 iulie şi 15 iulie – 15 august. Dacă va primi bani de la Palatul Roznovanu pentru cele două luni, Poli ar mai avea datorii salariale legate de sezonul recent încheiat pentru o lună şi jumătate: două treimi din februarie şi două treimi din martie. Reamintim, în perioada 24 martie – 15 mai la Poli a fost şomaj tehnic. Aceste restanţe ar urma să fie achitate etapizat, din drepturile TV pentru acest sezon, din care trebuie plătite şi împrumuturile acordate de Mircea Rednic precum şi alte datorii. Tehnicianul a încasat o mică parte din banii cu care a creditat Poli (circa 170 000 de euro) din ultima rată încasată de Iaşi de la Cracovia de pe urma vânzării lui Loshaj. Fondurile de la polonezi, 75 000 de euro, au fost cheltuite rapid, pentru returnarea altor împrumuturi şi stingerea unor litigii mai vechi.

O altă plată urgentă pe care Poli trebuie să o facă este către Adrian Ambrosie. Luna trecută, fostul manager a acceptat rezilierea contractului, generată de un conflict cu preşedintele Ciprian Paraschiv, după semnarea unei înţelegeri care îi va mai aduce peste 100 000 de lei net de la club! Suma necesară pentru a închide conturile cu Ambrosie, care a rămas în Consiliul Director al clubului, va fi însă şi mai mare, ca urmare a taxelor. La contracte individuale de muncă, taxele pot urca cheltuielile şi cu 70%. Reamintim, ca manager, Ambrosie consuma lunar numai din salariu peste 32 000 de lei, sumă mai mare decât cea cheltuită cu orice fotbalist din lot, cu excepţia lui Omoh.

Apoi, pentru a începe sezonul următor ar fi nevoie de iniţierea programului de mentoring aprobat în acest an, Poli având dreptul să acceseze 2,2 milioane lei de la CL.

Toate planurile financiare ale clubului depind acum de primarul Mihai Chirica, cel care controlează cu autoritate CL. Dacă primarul va da undă verde sprijinirii fotbalului, Poli are şanse de a continua să existe. În caz contrar, lacătul s-ar putea pune rapid pe fotbalul ieşean de performanţă.