IN MEMORIAM: Am pierdut un model - prof. dr. Victor Strat

Victor Strat s-a născut pe 13 august 1926, la Iaşi, într-o familie de profesori universitari (tatăl său fiind renumitul prof. dr. Constantin Strat, întemeietorul gastroenterologiei şi Decan al Facultăţii de Medicină). A urmat şcoala primară la Iaşi, având ca dascăli pe I. Simionescu, tatăl academicianului C. Simionescu şi pe I. Costinescu, tatăl profesorului N. Costinescu, decan al Facultăţii de Medicină. A fost apoi elev al Liceului Internat „C. Negruzzi” unde a avut profesori de talie universitară: N.I. Popa, Gh. Obreja-Iaşi, Şt. Vancea, George Ivaşcu. Bacalaureatul l-a susţinut în refugiu, la Liceul „Alexandru Lahovary” din Râmnicu Vâlcea, fiind clasat primul.

În perioada 1945-1951 a urmat cursurile Facultăţii de Medicină Generală Iaşi cu profesori de mare renume: Al. Ţupa, Ion Iancu, N. Oblu, C.C. Dimitriu, I. Enescu, Vl. Buţureanu, Gh. Chipail, O. Franke, Th. Economu, V. Dobrovici, Gh. Năstase, D. Cornelson.

În decembrie 1947 devine extern prin concurs la Clinica I Chirurgie, condusă de prof. dr. Vladimir Buţureanu, care a reprezentat un model pe care l-a urmat întreaga viaţă; între 1948-1949 este preparator la Institutul de Anatomie, condus de prof. I. Iancu. În perioada 1949-1966 este preparator şi asistent universitar la Clinica I Chirurgie şi cercetător în cadrul Filialei Iaşi a Academiei RSR, într-un colectiv condus de O. Franke. În 1962 susţine doctoratul cu teza „Valoarea splenoportografiei în hipertensiunea portală”, iar în 1966 devine şef de lucrări. Teza, prima în ţară din acest domeniu, bazată pe experienţa a peste 500 explorări, constituie o contribuţie importantă la aprecierea stadiului evolutiv al cirozelor hepatice, la cel al trombozelor splenoportale, al HDS prin varice esofagiene. Parcurge toate etapele unei cariere didactice prestigioase ajungând, în 1972, conferenţiar la Clinica I Chirurgie şi în 1984, profesor universitar, şef de clinică. În 1993 devine profesor consultant, dar nu-şi întrerupe activitatea. Astfel, în perioada 1990-2011 conduce doctorate la UMF „Gr. T. Popa” Iaşi, reuşind să promoveze 30 doctori în medicină.

În timpul acestei frumoase cariere a fost condus de dorința perfecționării continue, într-o perioadă închistată, potrivnică schimburilor de experiență. În 1964 urmează un curs de specializare în chirurgie vasculară la Spitalul Fundeni București cu prof. Voinea Marinescu, în 1969 face un stagiu de documentare în RDG (Berlin, Dresda, Leipzig), în 1970 participă la un schimb de experiență la Spitalul Caritas București sub conducerea prof. D. Burlui pe probleme de HTP, în 1972 participă la Congresul de Gastroenterologie de la Paris ca delegat oficial.

Prof. dr. V. Strat a avut o activitate didactică deosebită, cu studenţii anului IV MG şi în cadrul învăţământului postuniversitar, fiind iubit de studenţi şi de colaboratori. A coordonat cursul de chirurgie pentru studenţii anului IV, redactat în clinică, cel mai complet şi modern.

A reuşit să formeze o şcoală de chirurgi bine pregătiţi, mulţi ajungând profesori: prof. dr. M.R. Diaconescu, prof. dr. Şt. Georgescu, prof. dr. E. Târcoveanu, prof. dr. Cristian Lupaşcu, conf. dr. N. Dănilă, medici primari şi şefi de secţie (dr. V. Palade, dr. Elena Cotea, dr. C. Sandu, dr. A. Juncu etc.), capabili să rezolve cele mai dificile probleme ale specialităţii.

Prof. dr. V. Strat are o activitate ştiinţifică foarte bogată, concretizată în 180 lucrări publicate in extenso, 156 lucrări publicate în volume de rezumate, 398 comunicări orale, postere şi video şi 12 mese rotunde. A participat la numeroase congrese, conferințe și simpozioane naționale de chirurgie la București, Iași, Constanța, Cluj, Tg. Mureș, la sesiunile științifice anuale ale UMF și SMN Iași. A contribuit deseori direct la organizarea multor manifestări științifice locale în Moldova, la Piatra Neamț (Reuniunile chirurgilor din Moldova), Suceava,Huși, Tecuci, Bârlad. În străinătate a participat cu lucrări la diferite manifestări științifice: diversele ediții ale Săptămânii Medicale Balcanice la Paris (1977), Atena (1977,1978), Belgrad (1977), Salonic (1983); Paris (1990), Chișinău (1991), Bruxelles (1992), Brest (1993). A fost ales președintele celui de al XIX-lea Congres National de Chirurgie, pe care l-a organizat la Iași, primul și ultimul congres național desfășurat în capitala Moldovei.

Pentru întreaga activitate a primit diplome de onoare și excelență din partea SRC, Colegiul Medicilor Iași; a fost profesor emerit al U.M.F. „Grigore T. Popa” din Iași.

Activitatea operatorie a fost foarte bogată, interesând aproape toate domeniile chirurgiei, în special chirurgia abdominală (digestivă, biliară, splină, HTP). A dus mai departe chirurgia endocrină (tiroidă, paratiroidă, tumori sistem APUD), de veche tradiţie în clinică, în cea tiroidiană îndeosebi adunând o bogată experienţă şi lărgind indicaţiile tiroidectomiei totale în cancerul tiroidian. S-a orientat în special spre o chirurgie funcţională, conservatoare, dar nu fără a recurge în situaţii speciale la exereze oncologice întinse. Receptiv aplicării în clinică de tehnici şi procedee noi, a promovat introducerea, încă din anii 1983-1984, în colaborare cu prof. C. Stanciu şi prof. C. Daniil, a unor metode foarte recent intrate în practică de endoscopie şi radiologie intervenţională, punând bazele acestor metode minim invazive în Iaşi şi în ţară. În 1990 a adus în clinică primele aparate de sutură mecanică (Grecia), dând curs liber în continuare aplicării acestei metode. A impulsionat, conştient de valoarea ei, chirurgia laparoscopică pe care colaboratorii au dezvoltat-o. În toate aceste domenii, a introdus cu prioritate în clinică un număr important de proceduri de actualitate, foarte multe în colaborare multidisciplinară. Patologia splinei l-a preocupat sub toate aspectele. În domeniul HTP, în afară de explorarea sistemului circulației porto-hepatice prin splenoportografie și splenomanometrie, a realizat primele anastomoze portosistemice. A recurs la indicarea sclerozării endoscopice a varicelor esofagiene, precum și la embolizarea varicelor esogastrice prin cateterism selectiv al venei coronare gastrice (1984) și, de asemenea, embolizarea venei splenice.

În litiaza biliară a admis primele sfincterotomii endoscopice şi primele drenaje transparietohepatice percutane pe bolnavi din clinică şi forajul transtumoral cu endoproteză, manopere în premieră naţională. În cancerul de pancreas a practicat implantarea intragastrică a bontului pancreatic după DPC. A contribuit la lărgirea indicaţiilor de DPC şi pancreatectomie totală. În abcesele hepatice a efectuat drenajul prin cateterism transparietohepatic (1984). În chirurgia biliară şi pancreatică a realizat intervenţii chirurgicale majore în obstrucţiile biliare maligne, cancerul de pancreas (primele duodenopancreatectomii totale). A adunat o foarte mare experienţă în chirurgia digestivă a ulcerului, a cancerului gastric şi colorectal, precum şi a esofagului (esofagectomii prin stripping, esofagoplastii). În ce priveşte chirurgia digestivă, a limitat practicarea rezecţiilor gastrice, promovând vagotomiile sub control intraoperator al pH-ului gastric. A fost printre primii care au introdus în clinică chimioterapia în cancerul de colon împreună cu echipa oncologica a prof. dr. E. Caresievici. În cancerul de sân a limitat mult indicaţiile intervenţiilor majore mutilante şi a aplicat tehnica Chiricuţă de himerizare. În chirurgia vasculară, a realizat angioplastii pe cale transluminală în stenozele arteriale (1983). S-a preocupat şi de chirurgia simpaticului, a sindroamelor de compresiune scalenică date de coastele cervicale. Profesorul nostru a avut preocupări deosebite privind istoria chirurgiei şi a medicinei în general, publicând articole şi susţinând conferinţe despre Ernest Juvara, N. Hortolomei, I. Tănăsescu, Vl. Buţureanu, M. Roux, E. Kocher. A organizat expoziţii cu ocazia centenarului UMF Iaşi „100 de ani de învăţământ medical la Iaşi, 1879-1979”, „Centenarul Vl. Buţureanu” (1985, 2005), „Centenar Constantin Strat” (2005).

A trecut în nefiinţă luni, 23 mai 2022. Familist convins, domnul Profesor iubea muzica, pictura, natura, frumosul sub toate formele sale, precum şi animalele. A fost un spirit universal, un adevărat om, de o modestie rară, profund ataşat Clinicii I Chirurgie, U.M.F. „Grigore T. Popa” Iaşi, Societăţii Române de Chirurgie, Societăţii de Medici şi Naturalişti şi nu în ultimul rând familiei frumoase modelată după sufletul său.

Alături de alte mari personalităţi chirurgicale, profesorul Victor Strat se înscrie în galeria celor care au contribuit la progresul şi modernizarea chirurgiei din ţara noastră. Şcoala pe care a format-o îi este pe deplin recunoscătoare şi îi va păstra o vie amintire.

Prof. dr. Eugen Târcoveanu este şeful Clinicii I de Chirurgie de la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţe „Sf. Spiridon” din Iaşi