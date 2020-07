IN MEMORIAM: Faifer

De câteva ore, de când am aflat că nu mai eşti printre noi, sunt buimac, dragă Florin, şi nu ştiu ce să fac! Să scriu despre tine câteva rânduri sau să tac, lăsând să treacă nemarcată această clipă insuportabilă care îmi cere să accept că nu mai exişti, nu mai trăieşti, nu mai eşti viu, nu mai eşti printre noi?

În fond, am scris despre tine de câteva ori, pe larg, încercând să spun ce înţeleg din opera ta şi ce cred despre locul ocupat de tine în istoria culturii româneşti din ultimul secol. Totodată, am scris despre tine şi ca prieten, despre cum te vedeam, cum te simţeam, despre ce îţi datorez. De aceea, nu aş vrea să mă repet. Cititorul interesat poate ajunge uşor, dacă doreşte, la paginile respective. Dacă m‑am hotărât, totuşi, să scriu, sub presiunea momentului, câteva rânduri, este din două motive: mai întâi, ca să îţi spun limpede ceea ce nu îţi puteam spune în faţă şi, în al doilea rând, să trag de mânecă şi să le bat obrazul acelora dintre „colegii” şi contemporanii tăi şi ai mei care te‑au nedreptăţit, dându‑te deoparte, însuşindu‑şi munca ta, deplini conştienţi că eşti prea delicat ca să protestezi şi să îţi revendici merite nu închipuite, ci reale! Sunt deplin conştient la ce să mă aştept scriind ceea ce voi scrie şi afirmând ceea ce voi afirma.

***

Ad primum. În raport cu talentul tău literar, cu subtilitatea spiritului tău disociativ şi cu inteligenţa cu care te‑au înzestrat ursitoarele, la care s‑au adăugat acribia, spiritul metodic şi puterea de muncă însuşite prin exerciţiul de cercetător profesionist al istoriei literaturii române, recunoaşterea colegială şi meritatele onoruri publice au fost meschine sau te‑au ocolit de‑a dreptul. La premii, medalii, sinecuri ministeriale, directoriale sau academice din sistemul public s‑au înghesuit cohortele de pigmei şi impostori. Fiindcă nu ai învăţat să dai din coate şi să te baţi cu pumnul în piept, asemenea „delicateţuri” te‑au ocolit. Expert absolut în literatura de călătorie românească, nu ai făcut parte niciodată dintr‑o „delegaţie scriitoricească” în ţări exotice precum China, Coreea sau Vietnam, altele, mai apropiate, precum Albania sau Cehoslovacia, odinioară, nici, mai târziu, în Franţa, Spania sau Suedia etc. Listele erau ocupate de numele unor „poeţi”, „prozatori” sau „critici literari”, cam aceiaşi mereu, unii dintre ei cu talent zero şi merite neglijabile. Subtil şi pasionat cunoscător al teatrului românesc şi al celui universal, pe care le‑ai servit, tânăr, ca secretar literar al Naţionalului ieşean, iar, mai apoi, ca profesor şi îndrumător doctoral, nu ai avut niciodată loc în vreun juriu sau în vreo „delegaţie” mai mult sau mai puţin oficială.

Ad secundum. Ştie toată lumea că ai fost un stâlp de bază al operei capitale care este Dicţionarul literaturii române, lucrare colectivă iniţiată la jumătatea secolului trecut la Institutul de Filologie Română „A. Philippide” al Academiei Române (pe atunci: Institutul de Lingvistică, Istorie literară şi Folclor al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi) şi finalizată în 1979 într‑un prim impozant volum care a făcut epocă. Într‑o actualitate literară dominată, pe de o parte, de ideologia falsificatoare a regimului comunist, cu hidoasele şi ridicolele ei excese protocroniste, şi, pe da altă parte, de gesticulaţia ţâfnoasă şi epidermică a „criticii de întâmpinare”, prefigurând încă de pe atunci găştile (pardon: grupările!) literare de astăzi, iată că apare Dicţionarul, „instrument de lucru” normal în culturile mature, dar o rara avis în ţara noastră. Ulterior, când Institutul nostru a fost preluat de Academie, iar Dicţionarul a devenit, dintr‑o marcă ieşeană, un „proiect naţional prioritar”, nu te‑ai priceput să faci temenelele cuvenite noilor stăpâni. Aşa încât, ai primit ce ai meritat: tu, acribul şi migălosul, disciplinatul şi credinciosul, ai fost scos la pensie a doua zi după ce ai împlinit vârsta legală, pe când unii, precum cei care nu s-au învrednicit nici măcar de un doctorat, dar s‑au priceput să rotunjească potrivind corect buzele vocabula „Profesorul”, au rămas pe baricadele lexicografiei literare in aeterum.

Nu ne rămâne decât să sperăm, cum o făceam, glumind, lângă un pahar de vin, că posteritatea va fi mai dreaptă în ierarhiile ei.

Eugen Munteanu este profesor universitar doctor la Facultatea de Litere, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi