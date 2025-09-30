În pat cu algoritmul SAU Ce partener îți vei cumpăra mâine

Dragostea adevărată trăiește din greșeli, din surprize, din conflict și iertare. Un robot îți poate oferi plăcere, confort și predictibilitate, dar sufletul, acea „scânteie” care face ca doi oameni să rămână împreună sau să se despartă, nu se programează. Ultima frontieră de care ne vom ține cu dinții și care, deocamdată, pare imposibil de imitat, asta va fi, sufletul. Dacă și acela va fi „spart”, e sfârșitul.

Când, în urmă cu câteva săptămâni, presa niponă anunța că un bărbat de 53 de ani din Okinawa și-a „luat de nevastă” un chatbot pe nume Miku, am ridicat a mirare din sprâncene și m-am repezit să spun cuiva, să îmi manifest stupefacția. Dar mi-am dat seama că gestul ar fi exagerat, lucrul acesta era de așteptat. Ceea ce era cândva imposibil sau doar o idee aiurită, azi e realitate. Bărbatul japonez, retras, disciplinat, cu viața aranjată în rutine și programe, își găsise echilibrul nu într-o femeie reală, ci într-o aplicație. Perfect normal. Bine că a găsit pe cineva, omul, decât să rămână singur, vorba cuiva… Și bine că e totuși femeie! ar fi spus altcineva. Ce e greșit la asta? Nunta a fost simbolică, relația e platonică, deocamdată. Pentru el, „soția” virtuală este un refugiu meritat. O voce care nu judecă, nu țipă, nu pleacă, ci doar e prezentă și atât. Să fie sănătoși, casă de piatră!

Norma e foarte schimbătoare și e doar ciudată când vezi schimbările sărind peste timp, peste perioade lungi. Dacă le privești în ritmul lor normal nu sare nimic în ochi. Dacă te gândești, de exemplu, că a fost o vreme când nici oamenii de culoare nu erau considerați egali cu albii, și a avea o relație cu o persoană de altă rasă era o chestiune ieșită din comun, pentru care riscai să fii expulzat din societate, totul pare aberant, dar atunci nu era. Azi, cu IA-ul, e ceva asemănător. Dar mâine va fi normal, poate chiar obligatoriu. Și vine întrebarea firească: dacă astăzi un bărbat își jură credință unei aplicații, ce va fi mâine?

E normal ca lucrurile să evolueze? Nici nu știu dacă e o întrebare sau o afirmație. Atunci când tehnologia o impune, nu ai cum să te împotrivești. În viitorul apropiat, roboții cu inteligență artificială nu vor mai fi simple aspiratoare cu roți sau brațe mecanice stângace. Ei vor găti, vor face cumpărături, vor spăla rufe și vor plimba câinele fără ca tu să mai apeși vreun buton. Dar aceștia vor fi doar un fel de sclavi. Generația următoare lor vor fi parteneri egali ai omului, vor „trăi” alături de el în toate ipostazele, inclusiv în pat. Poate chiar vor avea drepturile lor. Un „soț” sau o „soție” IA nu va ști doar meniul preferat al familiei, nu va anticipa doar programul copiilor ori va seta încălzirea la ora la care vii acasă, ci va veni în întâmpinarea dorințelor încă neexprimate, va da sfaturi, va oferi un umăr pe care să plângi, va fi prezent/ă în testament.

Și nu mă mir că primele „achiziții” de partener de viață se întâmplă într-o țară ca Japonia, unde normele se respectă cu religiozitate. Acolo astfel de roboți vor fi repede integrați natural, pentru că ordinea și eficiența sunt parte din ADN-ul social. Dar după ei va urma și restul lumii.

Și nu e nici greu de imaginat că aceste IA-uri vor fi nu doar eficiente, ci și empatice. Îți vor zâmbi (cu un zâmbet programat, dar reconfortant), îți vor spune „Bună dimineața” pe tonul preferat, îți vor aminti de aniversări și îți vor asculta necazurile. Dar până unde se poate merge? Dacă azi un chatbot îți răspunde tandru la mesaje, mâine un android cu piele sintetică, forme apetisante și mimică perfectă îți poate deveni „gagica” pe care o scoți în oraș. În Japonia, deja au apărut prototipuri de roboți umanoizi capabili să se adapteze la dorințele sexuale ale utilizatorului. Unii cercetători vorbesc despre „sex personalizat”: fiecare gest, fiecare privire, fiecare „respirație” a robotului poate fi ajustată la fantezia clientului. Și la banii lui, evident. Cine are bani ia un exemplar scump, sofisticat, cu un program complex, cine nu, ceva mai simplu, mai „de la țară”…

Dar, ca român, obișnuit cu femei imprevizibile și vulcanice – în sens bun, evident – mă întreb cum va putea IA să acopere și aceste pretenții. Cu cine te cerți când robotul e programat doar să te liniștească? Pentru că, se știe, și cearta relaxează. Îl setezi să „vă certați” o dată pe săptămână, ca să simți adrenalina unei relații reale? Sau îl programezi să fie mereu calm și devotat, sacrificând imprevizibilul, acel condiment al atracției umane?

Eu cred că suntem foarte aproape de ziua în care îți vei comanda online „soția” sau „soțul” ideal. Vrei o parteneră calmă, blândă? O setezi pe modul „zen”. Îți plac temperamentele vulcanice? Apeși pe butonul „hard core”. Vrei să aibă accent străin, să vorbească stâlcit, sexy, să se bâlbâie? Se rezolvă. Sau poate vrei o copie fidelă a lui J Lo, cu fiecare trăsătură, fiecare gest, fiecare replică gândită să semene cu idolul tău? Sau, dacă ești femeie, îți vei lua un „Brad Pitt la cutie”, cu care să mergi la cumpărături și să te lauzi prietenelor. Într-o lume în care tehnologia poate reînvia digital vedete moarte sau îmbătrânite, fantezia aceasta nu mai e SF, ci doar o chestiune de timp și de bani. Robert Redford, proaspăt înhumat, va umbla în doar câțiva ani din nou pe străzi, și chiar în mai multe exemplare! De asta sunt sigur: vor fi mulți oameni care vor munci să pună bani deoparte pentru a-și cumpăra un partener IA. Nu am niciun dubiu, și numai legea va putea împiedica să nu se sară calul cu totul.

Nu doar adulții vor interacționa cu „creatura”. Copiii vor fi crescuți și supravegheați de roboți educați să fie mai răbdători decât orice bunică. Da, ar putea exista așa ceva, și numai IA ar putea-o face. În parcuri, ca în Star Wars, drone plutitoare sau androizi umanoizi vor veghea la siguranța celor mici. Temele vor fi corectate instant, lecțiile vor fi predate cu holograme interactive sau, mai bine, hai să le eliminăm cu totul. Toate acestea în timp ce părinții își vor trăi viața pe care mereu și-au dorit-o… Puncte de suspensie…

Deci, da, doamnelor și domnilor, familia, în sensul clasic al cuvântului, va cam dispărea. Părinții vor delega robotul nu doar pentru curățenie și cumpărături, ci și pentru educație, emoții și joacă. Se vede acest lucru încă de azi, când părinții le pun în brațe celor mici telefoanele și îi lasă.

În fond, întrebarea esențială nu este „cât pot face roboții?”, ci „cât putem pierde noi”. O relație reală, fie ea frumoasă sau chinuitoare, înseamnă emoții imprevizibile, efort, compromis, piele reală, nu sintetică, transpirație, imperfecțiune, greșeli, stângăcii. Un robot poate imita aceste lucruri, dar doar până la un punct. El poate chiar să se certe cu tine, dacă îl programezi așa. Dar nu va fi niciodată „supărat” cu adevărat, nu va face nimic sub impulsul momentului. Nimic nu va fi întâmplător. Iar asta va strica tot.

Și, în ciuda a tot ce se spune, IA nu va face pe toți oamenii egali, ci va adânci, din punctul meu de vedere, și mai mult prăpastia dintre clasele sociale. Într-un viitor nu foarte îndepărtat, diferența dintre bogați și săraci nu se va mai măsura în mașini sau vile, ci în roboții pe care îi ai în casă: bogații vor avea mașinării sofisticate și scumpe, săracii, unele mai simple și ieftine, sau chiar „clasice”, adică parteneri tot oameni ca ei. Da, cei mai fraieri oameni vor fi cei care vor rămâne tot cu oameni. Cine are cea mai avansată „soție” virtuală, cine are cel mai sofisticat „soț” robotizat, astea vor fi mofturile viitoare. Vacanțele la mare sau la munte vor fi cu partenerul artificial, nu cu cel uman. Sună convenabil, dar și trist.

Japonezii, cu pudorile lor aproape ritualice, au deschis fără să vrea o cutie a Pandorei. Dacă într-o societate atât de strictă și reținută IA-ul a devenit substitut pentru intimitate, ce se va întâmpla într-o cultură mai relaxată, mai impulsivă? Perfecțiunea aceasta programată riscă să devină un deșert emoțional. Dragostea adevărată trăiește din greșeli, din surprize, din conflict și iertare. Un robot îți poate oferi plăcere, confort și predictibilitate, dar sufletul, acea „scânteie” care face ca doi oameni să rămână împreună sau să se despartă, nu se programează. Ultima frontieră de care ne vom ține cu dinții și care, deocamdată, pare imposibil de imitat, asta va fi, sufletul. Dacă și acela va fi „spart”, e sfârșitul.

Briscan Zara este scriitor și publicist

