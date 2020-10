În prag de colaps: 100 de prezentări pe zi la Triajul COVID, spitalele sunt ocupate 100%

Managerul de la Infecţioase este disperat: „Nu mai există paturi libere nicăieri: nici la confirmaţi, nici la ATI, nici la noi şi nici în altă parte”. Ieri am fost aproape de un nou record: 133 de cazuri noi la Iaşi

Spitalele de la Iaşi aflate în prima linie a luptei împotriva pandemiei sunt arhipline. „Nu mai există paturi libere nicăieri: nici la confirmaţi, nici la ATI, nici la noi şi nici în altă parte”, a spus prof.dr. Carmen Dorobăţ, managerul Spitatalului de Boli Infecţioase “Sfânta Parascheva” Iaşi. Ieri, judeţul se plasa din nou imediat după Bucureşti la numărul de noi cazuri de infecţie cu SARS-COV-2 raportate de Institutul Naţional de Sănătate Publică. 133 de COVID 19, la care se adaugă 66 de reconfirmări cu boala. În raportarea de ieri apare focarul de la Aeroport, de acum două zile, unde trei angajaţi, printre care şi directorul Cătălin Bulgariu au fost confirmaţi cu COVID 19. Potrivit comunicatului Direcţiei de Sănătate Publică, după evaluarea de către medicul infecţionist s-a decis izolarea tuturor la domiciliu. Un alt focar comunicat de către DSP este la o societate comercială care are punct de lucru în Iaşi şi unde au fost depistate şapte cazuri de COVID 19 în rândul angajaţilor. După ce au fost văzuţi de către medic, o parte dintre cei pozitivi au fost spitalizaţi, iar alţii, dar şi contacţii direcţi ai acestora, trimişi în izolare acasă.

Dat fiind numărul mare de noi infectări, unităţile medicale aflate în prima linie şi-au închis ieri porţile pentru noii confirmaţi. “Nu mai există nimic liber. Nici în zona de confirmaţi, nici la Terapie Intensivă. Nici la Neurochirurgie, nici la Pneumoftiziologie. La Spitalul CFR mai aveau patru locuri libere dimineaţă, care însă, până la prânz, erau ocupate. Aşteptăm să vedem dacă Spitalul Militar ne poate ajuta cu o suplimentare de 10 locuri pentru confirmaţi”, a declarat Carmen Dorobăţ. Aceasta a adăugat că nu există probleme din punct de vedere al aprovizionării cu medicamente destinate bolnavilor COVID 19, aceştia beneficind de toate schemele de tratament existente în toate spitalele din lume. Nu se pune problema nici a materialelor de protecţie pentru cadrele medicale. “Singura problemă este numărul de paturi, pe care din păcate nu reuşim să-l suplimentăm. Astăzi (ieri, n.r.) am avut peste 100 de prezentări la Triaj. De menţionat este faptul că, dincolo de gardurile spitalelor, sunt sute de pacienţi asimptomatici sau, mai grav, cu forme uşoare, care se află teoretic izolaţi la domiciliu. Sunt pacienţi care aşteaptă să se elibereze un pat. Izolarea la domiciliu înseamnă şi izolarea de ceilalţi membri ai familiei, şi nu ştim câţi au un spaţiu locativ care să le permită acest lucru. În plus, acest virus, această boală are o evoluţie imprevizibilă, oricând de la forme uşoare se poate ajunge la forme medii de boală. De aceea avem nevoie de paturi, pentru a nu intra în colaps. Până acolo mai e un pas”, a mai declarat Carmen Dorobăţ.