În România există un bloc de 13 etaje, cu o factură maximă la încălzire de 78 de lei

După ce fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu, nu i-a dat undă verde pentru a construi un bloc pe peleți în București, inventatorul român Iuliean Horneț nu a renunțat. În emisiunea ”Ce se întâmplă?”, realizată de Răzvan Dumitrescu, la DCNewsTV, el a dezvăluit:

”Dar l-am făcut. Am găsit un privat și l-am făcut. Bloc cu 13 etaje, încălzire individuală, fiecare apartament are pompă de căldură, înregistrator de consum, își reglează singur omul, are termostatul în casă. Este pe Călărași, în București. Nu depind de nimic. În primii doi sau trei ani, proprietarul a încasat de la locatari doar prețul de cost al peleților. Am fost acolo și cu delegație guvernamentală din Albania, din Suedia, de peste tot, să-l vadă. Cel mai mare preț, la trei camere, era 78 de lei. Erau și peleții atunci cred că 110 - 120 de euro tona, era ieftin.”

Inventatorul consideră că soluția de viitor este reprezenată de peleți și are și un plan deja făcut pentru întreaga Românie: ”Noi avem să facem peleți. Pentru toată încălzirea României, avem nevoie de 22 de milioane de tone. Sunt făcute calculele câte prese trebuie, unde le punem, nu cărăm nimic. Asta este soluția de viitor, restul sunt sezoniere, soare, apă.”

În cadrul aceleiași emisiuni, Răzvan Dumitrescu l-a întrebat: ”Se poate obține independența totală a României?”. Inventatorul a răspuns ferm: ”Sigur! Toate calculele sunt făcute, pe bani, pe tot!”.

”Și care ar fi combustibilul?”, a intervenit jurnalistul. ”Tot ce arde. Gunoi, deșeuri agricole, forestiere, deci, tot ce arde! Dacă veniți la mine, am panourile întregi cu toate probele, experimentele și analizele pe care le-am făcut. De 20 de ani lucrez la aceste tehnologii”, a spus Iuliean Horneț.