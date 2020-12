În sfârșit, o veste bună. ”Este prima garda in care numărul de pacienți suspecți și pozitivi din UPU a coborât sub 10, după trei luni”

« Este prima garda in care numărul de pacienți suspecți și pozitivi din UPU a coborât sub 10, după trei luni. Sunt acum 8 pacienți pe circuitul suspecți Covid. Cazurile care au ajuns la UPU in ultima săptămâna au fost cazuri grave, forme medii și severe, la pacienți peste 65 ani. Recomandam pe cei care au suspiciunea ca sunt infectați sa solicite testarea la domiciliu , sa anunțe medicul de familie sau sa vina la spital chiar dacă sunt zile de sărbătoare. Dacă situația se agravează pentru fiecare pacient riscul creste. Fiecare pacient și familie trebuie sa înțeleagă ca necesitatea de ventilație mecanica non invazivă sau după intubatie sunt soluții terapeutice impuse de starea pacienților , de saturația in oxigen, de gazele arteriale. Apoi căutam soluții de transfer in secțiile de ATI a spitalelor COVID și țin să subliniez faptul că exista o foarte buna relaționare și coordonare cu ATi- ul aici, la Iasi. Și dacă urmărim cazurile chiar intubate și aflam ca unii pacienți au avut o evoluție favorabilă in ATI și au fost externați in stare buna după tratament chiar dacă au fost foarte gravi la prezentarea in UPU », a declarat prof.univ.dr. Diana Cimpoeșu, coordonator UPU/SMURD Iași.