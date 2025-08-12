În spatele TIR-urilor cu tone de materiale cu posibilă utilizare militară blocate în vama Albița: ce ascund exporturile uzinei din Tiraspol

După ce în ultimele zile am urmărit îndeaproape cazul tirurilor încărcate cu țesătură din fibră de sticlă blocate la vamă, Satî Factory Moldavizolit, uzina din Tiraspol aparent plasată sub un văl de suspiciuni, a transmis recent o poziție oficială prin care speră să lămurească situația.

Deși presa de la Chișinău anunța încă din septembrie anul trecut „ oprirea producției la uzina Moldavizolit din Tiraspol” și faptul că „muncitorii au fost trimiși atunci în inactivitate după ce autoritățile moldovene nu au mai acordat întreprinderii permisiunea de a-și exporta produsele, fabrica transnistreană a continiat, de fapt, să funcționeze.

S-au solicitat autorizații de export către Rusia

Însă reprezentanții companiei dezmint categoric că ar produce sau livra echipamente cu destinație militară. Mai mult, subliniază că pentru exporturile lor nu este necesară o licență, ci doar autorizații specifice emise de o comisie guvernamentală moldovenească. Mai mult decât atât, Moldavizolit susține că exporturile sale se fac exclusiv către Ucraina, India și state din Uniunea Europeană, o declarație care, pe fond, pare menită să îndepărteze orice legătură cu Rusia.

„Din august 2023, compania efectuează livrări exclusiv către Ucraina, India și țări ale Uniunii Europene, în conformitate cu legislația în vigoare”, se arată în mesajul companiei din Tiraspol, semnat director general P. Șchiliniuc și trimis redacției.

Însă un document furnizat Ziarului de Iași de către redacția Zona de Securitate din Republica Moldova, adaugă o nuanță cu totul diferită acestei declarații. Nu se poate spune că Moldavizolit nu ar fi vrut să facă exporturi în Rusia, ci că nu au putut, potrivit „listei cererilor S.A.T.Î. „FACTORY MOLDAVIZOLIT” înregistrate în cadrul Secției autorizare și certificare a DÎLUD a ASP în perioada 01.08.2023 – 11.07.2024 și finalitatea examinării acestora”. (Vezi mai multe detalii despre Moldavizolit aici)

Însă cifrele și documentele intrate în posesia „Ziarului de Iași” adaugă o nuanță cu totul diferită acestei declarații. Într-un interval ce acoperă august 2023 – iulie 2024, uzina a solicitat de nu mai puțin de 15 ori autorizații pentru exporturi considerate strategice și cu dublă destinație, tocmai către Federația Rusă.

Comisia de la Chișinău a dat însă un răspuns negativ, refuzând eliberarea autorizațiilor de export către Federația Rusă. O rată mare de refuzuri a mai primit uzina din Tiraspol și pentru exporturile către Turcia, în timp ce cererile de export către Cehia, Spania, India, Kazahstan au fost aprobate. În total, în perioada analizată, comisia de autorizare a emis 25 de refuzuri, și doar 16 aprobări.

Lista materialelor cu dublă utilizare

Din lista mărfurilor pentru care Moldavizolit a cerut autorizare, cele care pot fi considerate ca având potențial militar sau legătură cu industria de apărare sunt în general acele materiale care pot fi folosite în echipamente militare sau în aplicații sensibile.

De exemplu, în lista respectivă, plăcile din fibră de sticlă, textolitul și materialele electroizolante (cum ar fi ghetinaxul sau hârtia electroizolantă) pot avea utilizări în fabricarea de componente electronice, inclusiv pentru echipamente militare sau de comunicații militare. Nu sunt arme în sine, dar pot fi folosite în producția unor echipamente cu destinații militare. De aceea, ele intră sub controlul exporturilor cu dublă destinație.

Plăcile din fibră de sticlă sunt materiale compozite utilizate pe scară largă în industria electronică și în construcția de echipamente tehnice. Ele servesc drept suport pentru circuite imprimate, care se regăsesc în orice fel de aparatură electronică, inclusiv în echipamente militare de comunicații sau de control al armamentului. De aceea, exportul lor este reglementat strict, deoarece pot contribui indirect la fabricarea de sisteme cu aplicații militare.

Textolitul este un alt material electroizolant, folosit în special ca strat de bază pentru plăcile cu circuite imprimate. Are proprietăți excelente de izolație electrică și mecanică. Din nou, deși nu este o armă, textolitul este un element cheie în industria electronică, inclusiv cea de echipamente militare. De aici și faptul că autoritățile privesc cu precauție exportul acestuia spre anumite destinații.

Ghetinaxul, de asemenea, este un material izolant pe bază de rășină impregnată, folosit în fabricarea componentelor electrice și electronice. Poate intra în structura echipamentelor de comunicații sau de radar, elemente esențiale pentru tehnologia militară.

Hârtia electroizolantă este folosită în transformatoare, motoare electrice și alte echipamente electrice, inclusiv cele militare. Deși nu este un produs de armament, poate avea utilizări în tehnologia care alimentează sau controlează echipamente militare.

Material presat AKPM HB este un tip de material compozit, obținut prin presarea mai multor straturi de fibre sau hârtie impregnate cu rășini speciale. Acest tip de material este folosit în principal pentru izolarea electrică și mecanică în echipamente industriale. De exemplu, poate fi utilizat în părți componente ale motoarelor electrice, transformatoarelor sau în aparate care trebuie să reziste la temperaturi și presiuni mari fără să conducă curent electric.

Cogefoil și cogetherm sunt denumiri comerciale pentru tipuri de materiale laminate, folosite în principal pentru izolarea și protecția componentelor electrice și electronice. Ele pot fi folii sau plăci fabricate din mai multe straturi, care asigură protecție mecanică și izolație electrică în echipamente industriale, de la motoare electrice până la circuite imprimate.

Preimpregnat este termenul care se referă la materialele textile (de obicei fibre de sticlă sau carbon) deja impregnate cu rășini speciale (de exemplu epoxi sau fenolice), pregătite pentru a fi utilizate direct în procesul de fabricație al componentelor compozite. Aceste materiale preimpregnate sunt folosite pentru fabricarea pieselor ușoare și rezistente în domenii precum aeronautica, automotive, industria electronică sau militară, pentru că oferă o combinație optimă între greutate redusă și rezistență mecanică.

Textolit cu grafit și materie de presare este o variantă specială a textolitului – un material electroizolant făcut din straturi de hârtie sau țesături impregnate cu rășini. În cazul acesta, adăugarea grafitului îi conferă proprietăți speciale, cum ar fi o conductivitate electrică parțială și o rezistență sporită la frecare, ceea ce îl face potrivit pentru piese de alunecare, contacte electrice sau piese uzate în echipamente industriale și electronice, inclusiv în domeniul militar.

Ce spun specialiștii ieșeni despre materialele în cauză

Toate aceste materiale enumerate mai sus sunt folosite ca elemente de bază în construcția și izolația echipamentelor electrice și electronice, în special în zonele unde sunt necesare rezistență mecanică, izolație electrică și uneori proprietăți speciale (cum ar fi rezistența la frecare sau conductivitate controlată). Nu sunt arme, dar pot fi folosite în producția de echipamente militare sau tehnologii cu aplicații duale, motiv pentru care exportul lor este atent monitorizat, spun experții de la Universitatea Tehnică din Iași (TUIași).

„Sunt materiale scumpe, cu destinație specială, nu se folosesc în construcții. Doar primul și ultimul dintre acestea să zicem că și-ar putea găsi utilitate în construcții, dar nu sunt folosite în mod frecvent”, a răspuns prof. univ. Dorina Isopescu, decan al Facultății de Construcții din cadrul TUIași, după ce a analizat lista de materiale incluse în cererile de autorizare ale Moldavizolit..

„Știu despre Moldavizolit, am și vrut să fac o vizită la fabrică. Țesătura din fibră de sticlă se folosește în principal împreună cu rășini epoxidice la fabricarea stratificatului placat (simplu sau dublu placat) de tip FR-4. Moldavizolit are toată tehnologia de producere a stratificatului placat FR-4. Acest stratificat se folosește mai departe la fabricația circuitelor imprimate, care pot fi utilizate la construcția unui aparat de radio sau la construcția unei drone militare”, a explicat la rândul său Marian Berdan, fondator și CEO al Grupului de firme Electra.

Amintim că acest material este o continuare a unei serii de articole care au relatat cazul a zece TIR-uri încărcate cu țesătură de fibră de sticlă, în valoare de peste trei milioane de euro, sechestrate în vara și toamna anului trecut în Vama Albița, pe ruta Belarus – Tiraspol.

Citiți mai multe despre acest subiect aici:

