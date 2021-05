Încă 101 persoane cu COVID au murit în ultimele 24 de ore. Bilanţul infectărilor a fost de 1.156 cazuri

În Bucureşti sunt 126 de cazuri noi de COVID-19, iar în judeţe numărul acestora este sub 50. Doar Clujul are 54 de cazuri noi. Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este şi în Capitală, şi în judeţe, sub 1,5, valoarea care ar impune restricţii speciale. Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienţilor care erau deja pozitivi, 329 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.

Până astăzi, 29.135 de persoane diagnosticate cu infecţie cu SARS – CoV – 2 au decedat. În intervalul 10.05.2021 (10:00) – 11.05.2021 (10:00) au fost raportate 101 decese (54 bărbaţi şi 47 femei), ale unor pacienţi infectaţi cu noul coronavirus, internaţi în spitalele din Alba, Argeş, Bacău, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Botoşani, Braşov, Caraş-Severin, Cluj, Covasna, Dolj, Galaţi, Harghita, Ialomiţa, Iaşi, Maramureş, Neamţ, Prahova, Sălaj, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiş, Tulcea, Ilfov şi Municipiul Bucureşti.

Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 30-39 ani, 2 decese la categoria de vârstă 40-49 ani, 9 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 24 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 29 decese la categoria de vârstă 70-79 ani şi 36 decese la categoria de vârstă peste 80 ani.

88 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienţi care au prezentat comorbidităţi, 8 pacienţi decedaţi nu prezentat comorbidităţi, iar pentru 5 pacienţi decedaţi nu au fost raportate comorbidităţi până în prezent.

În unităţile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 6.181. Dintre acestea, 919 sunt internate la ATI.

Până la această dată, la nivel naţional, au fost prelucrate 7.541.145 de teste RT-PCR şi 983.239 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 23.023 de teste RT-PCR (12.769 în baza definiţiei de caz şi a protocolului medical şi 10.254 la cerere) şi 13.172 de teste rapide antigenice.

Pe teritoriul României, 17.119 persoane confirmate cu infecţie cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 6.464 de persoane se află în izolare instituţionalizată. De asemenea, 42.487 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituţionalizată se află 151 de persoane. În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 1.363 de apeluri la numărul unic de urgenţă 112 şi 1.198 la linia TELVERDE (0800 800 358), deschisă special pentru informarea cetăţenilor.

Ca urmare a încălcării prevederilor Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, poliţiştii şi jandarmii au aplicat, în ziua de 10 mai, 3.613 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 887.820 de lei.

Ministerul Afacerilor Interne a operaţionalizat, începând cu data de 04.07.2020, o linie TELVERDE (0800800165) la care pot fi sesizate încălcări ale normelor de protecţie sanitară. Apelurile sunt preluate de un dispecerat, în sistem integrat, şi repartizate structurilor teritoriale pentru verificarea aspectelor sesizate.

În ceea ce priveşte situaţia cetăţenilor români aflaţi în alte state, 23.530 de cetăţeni români au fost confirmaţi ca fiind infectaţi cu SARS – CoV – 2 (coronavirus): 2.542 în Italia, 16.778 în Spania, 195 în Marea Britanie, 127 în Franţa, 3.124 în Germania, 93 în Grecia, 49 în Danemarca, 37 în Ungaria, 28 în Olanda, 2 în Namibia, 5 în SUA, 8 în Suedia, 141 în Austria, 22 în Belgia, 6 în Japonia, 2 în Indonezia, 52 în Elveţia, 4 în Turcia, 2 în Islanda, 2 în Belarus, 7 în Bulgaria, 13 în Cipru, 4 în India, 5 în Ucraina, 8 în Emiratele Arabe Unite, 14 în Republica Moldova, 3 în Muntenegru, 218 în Irlanda, 5 în Singapore, 5 în Tunisia, 8 în Republica Coreea, 2 în Bosnia şi Herţegovina, 2 în Serbia şi câte unul în Argentina, Luxemburg, Malta, Brazilia, Kazakhstan, Republica Congo, Qatar, Vatican, Portugalia, Egipt, Pakistan, Iran, Slovenia, Federaţia Rusă, Croaţia, Finlanda şi Polonia. De la începutul epidemiei de COVID-19 (coronavirus) şi până la acest moment, 190 de cetăţeni români aflaţi în străinătate, 34 în Italia, 19 în Franţa, 43 în Marea Britanie, 60 în Spania, 14 în Germania, 2 în Belgia, 3 în Suedia, 5 în Irlanda, 2 în Elveţia, 2 în Austria, unul în SUA, unul în Brazilia, unul în Republica Congo, unul în Grecia, unul în Iran şi unul în Polonia, au decedat.

Dintre cetăţenii români confirmaţi cu infecţie cu noul coronavirus, 798 au fost declaraţi vindecaţi: 677 în Germania, 90 în Grecia, 18 în Franţa, 6 în Japonia, 2 în Indonezia, 2 în Namibia, unul în Luxemburg, unul în Tunisia şi unul în Argentina.