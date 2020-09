Încă o gaură mare la Poli. Dar vine un atacant de bandă

Politehnica Iaşi suferă în continuare din plin de pe urma perioadei în care Adrian Ambrosie a fost la butoane.Recent, Judecătoria Iaşi a obligat clubul ieşean să-i plătească peste 140 000 de lei firmei ”Tactic Step”, care este controlată de Tibor Selymes, plus cheltuieli de judecată de aproape 4 000 de lei.

Povestea începe în vara lui 2018, când Selymes a venit la Poli în echipa omului de afaceri Horia Sabo. Deşi Sabo nu a dat niciun leu Politehnicii şi nu a prezentat nicio garanţie bancară, el a primit controlul clubului după negocieri în care preşedintele de atunci, Ambrosie, a fost implicat. La câteva luni după începutul colaborării, între Adrian Ambrosie şi Horia Sabo au apărut mai multe conflicte, ultimul fiind îndepărtat din Copou. Au rezultat mai multe procese, unul dintre acestea fiind cel intentat Politehnicii de Selymes în martie anul trecut. Fostul internaţional a câştigat în primă instanţă dreptul de a primi aproape 30 000 de euro, suma reprezentând facturi neachitate. Politehnica are dreptul de a depune apel. Dacă sentinţa va rămâne definitivă, Poli ar pierde din nou foarte mulţi bani ca urmare a acţiunilor fostei conduceri. Printre litigiile pierdute în ultimii ani, care au scos mulţi bani din conturile clubului se numără cel cu fostul preşedinte, Florin Prunea. Acesta a câştigat circa 22 000 de euro de la Poli după ce a fost demis în 2017 cu câteva săptămâni înainte de finalul contractului, pentru ca Ambrosie să fie instalat preşedinte. Un alt litigiu care costă mult Politehnica, derulat în instanţele fotbalistice, este cel cu fostul atacant Aguinaldo. După cum a declarat recent preşedintele actual al ieşenilor, Ciprian Paraschiv, Poli a avut transferurile blocate în această vară şi este obligat să-i plătească jucătorului amintit 40 000 de euro. Asta deşi, conform lui Paraschiv, Iaşul putea să economisească circa 30 000 de euro dacă-i achita lui Aguinaldo încă 2 000 de euro pe lângă suma de 10 000 de euro cu care părţile fuseseră de acord.

Noua piatră de moară legată de piciorul clubului l-a bulversat pe actualul şef al executivului ieşean: “Oricâte eforturi se fac pentru reechilibrare, şi asigur pe toată lumea că se fac eforturi uriaşe, totul se năruieşte când mai apare câte un schelet prin vreun dulap. Numai în ultima perioadă ne-am trezit că trebuie să dăm circa 40 000 de euro unui fost jucător, acum încă vreo 30 000 de euro unui fost oficial. Cum pot face un plan coerent când mă trezesc peste noapte că mai trebuie să scot 70 000 de euro pentru datorii care apar? Cu banii ăştia plăteam salariile actuale ale jucătorilor pe o lună! Vom face apel la decizie, în speranţa că vom scăpa măcar de această plată”.

Altfel, informaţia prezentată ieri de Ziarul de Iaşi în legătură cu virarea primei rate din suma de 1,8 milioane lei aprobată pe 17 august de Consiliul Local pentru club s-a confirmat. Ieri, în conturile Politehnicii au intrat 540 000 de lei, bani cu care se va plăti şi ultima jumătate a salariului pe luna iunie. Până săptămâna viitoare se mai speră la i încă aproximativ 1 100 000 lei din suma pusă pe masa fotbalului de consilierii locali, fonduri cu care urmează să fie achitate şi salariile pentru perioada 1 iulie – 15 august. După ce acest lucru se va întâmpla, jucătorii ieşeni vor rămâne cu restanţe salariale de circa o lună şi jumătate din sezonul trecut, corespunzătoare perioadei 10 februarie – 23 martie. Pentru acest sezon Poli nu contează pe niciun leu, fondurile care urmează să intre în conturi urmând a fi folosite pentru achitarea multor restanţe presante.

Calcan, la o semnătură de Poli

Politehnica Iaşi are o ocazie de a-şi întări, în sfârşit, ofensiva pe flancuri. Clubul din Copou este foarte aproape de a-l convinge pe Andreias Cristian Calcan de a juca sub comanda antrenorului Daniel Pancu. Extrema care a fost legitimată ultima dată la Ujpest, în Ungaria, va da astăzi un răspuns final la oferta Iaşului. Calcan are 26 de ani şi a mai evoluat la U Cluj, Râmnicu Vâlcea, la cluburile olandeze Willem Tilburg, Dordecht, Almere City şi la Viitorul Constanţa. .

Șefii au cumpărat abonamente

După ce ”Ziarul de Iaşi a semnalat mai multe neajunsuri existente la Politehnica, între care şi modul în care a fost gestionată vânzarea de abonamente pentru sezonul în curs, oficialii clubului au reacţionat. Ieri, la magazinul oficial al clubului au fost prezenţi preşedintele Ciprian Paraschiv şi antrenorul Daniel Pancu. Aceştia au dat un exemplu şi au cumpărat, fiecare, câte două abonamente şi i-au încurajat pe ieşeni să vină lângă echipă. Reamintim, fanii Politehnicii pot susţine cu 100 lei clubul care se confruntă cu mari probleme financiare. În schimbul sumei amintite, suporterii primesc un card care le dă şi dreptul de a asista la meciurile de acasă atunci când va fi permisă disputarea partidelor cu spectatori. Până ieri, Iaşul nu vânduse nici 100 de astfel de carduri-abonament.