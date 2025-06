Încă o plecare de la ACSM Politehnica Iași, care a rămas cu cinci seniori valizi în lot. Când va fi numit noul antrenor?

În afară de faptul că la nivelul conducerii nu va apărea nicio schimbare, nimic nu s-a limpezit după dezastrul din barajul pierdut cu Metaloglobus București.

Bugetul promis pentru atacarea promovării este, deocamdată, doar pe hârtie, despre modul în care vor fi achitate sau eșalonate datoriile, de aproape 4 milioane euro, nu se știe nimic, colaborarea cu FC Politehnica 1945 nu a fost oficializată, la nivelul băncii tehnice nu au apărut parafări de contracte, certă fiind doar plasarea lui Anthony „Tony” da Silva ca mare favorit în cursa pentru fotoliul de „principal”, jucători noi nu au fost aduși.

Adăscăliței a fost tras pe dreapta

Mai mult, a mai apărut încă o plecare, ACSM anunțând că a renunțat la fundașul lateral Mihai Adăscăliței, care fusese adus în iarnă. Acesta era sub contract cu Iașul încă un an, dar clubul a activat o clauză care-i permitea rezilierea acordului în cazul retrogradării echipei.

Drept urmare, ACSM Politehnica Iași mai are acum sub contract doar șase seniori, Ionuț Ailenei, Cătălin Creț, Mohammed Umar, Ștefan Ștefanovici, Tailson și Rareș Ispas, ultimul fiind însă ieșit din circuit în acest an, după grava accidentare (fractură de rotulă) suferită în returul cu Metaloglobus. Și la acest capitol ar mai putea apărea modificări, Tailson urmând a continua în Copou doar dacă va accepta reducerea salariului.

În rest, toți ceilalți jucători peste 21 de ani care au fost în lotul Iașului în ultimul sezon sunt liberi de contract acum. După stabilirea numelui antrenorului, care se speră a fi făcută în această săptămână, se va discuta cu unii dintre fotbaliștii pe care s-a contat în stagiunea trecută pentru prelungirea colaborării.

