Încă o șansă la viață pentru Casa Călăului din Manta Roșie. Trei ani pierduți degeaba de CJ Iași pe mâna unor firme controversate

După rezilierea contractului de concesiune, administrația județului încearcă să afle ce se mai poate salva din clădirea monument istoric.

Consiliul Județean achiziționează servicii de actualizare a expertizei tehnice pentru imobilul din strada Manta Roșie nr. 17 – „Casa Moruzi” în Lista Monumentelor Istorice, „Casa Călăului”, cum i se spune popular. Construită în secolul al XIX-lea, clădirea a ajuns practic o ruină.

Cu trei ani în urmă a fost concesionată, cu tot cu terenul din jur, în scopul consolidării și restaurării ei. Contractul a fost reziliat după ce concesionarul nu a făcut nimic. „Firma nu a plătit redevența și nici taxele și impozitele datorate, iar în aceste condiții legea ne oferă posibilitatea să reziliem contractul fără notificare și fără intervenția instanței”, răspundea președintele CJ, Costel Alexe, la întrebarea unui consilier județean adresată într-o ședință de plen.

După radierea dreptului de concesiune, Consiliul Județean s-a angajat că va analiza toate liniile de finanțare prin care Casa Moruzi va putea fi reabilitată. Pentru început, sunt vizate serviciile de acualizare a expertizei tehnice, pentru care CJ a alocat 33 de mii de lei. Cei interesați se pot anunța până pe 25 septembrie la sediul CJ din Calea Chișinăului nr. 23. Studiile trebuie finalizate și predate în decurs de două luni.

Amintim că ideea concesionării întregului teren cu suprafața de 2,38 hectare în schimbul restaurării clădirii degradate s-a conturat în 2021. În anul următor, a fost lansată licitația și un contract a fost încheiat pe 49 de ani cu condiția ca lucrările de refacere a casei să înceapă în termen de cinci ani.

Trei ani pierduți degeaba

Firma care și-a adjudecat contractul, specializată în tâmplărie și dulgherie, s-a angajat atunci la plata unei redevențe de 20 de mii de euro pe an. Ulterior, a fost cumpărată de o altă societate comercială, care însă a intrat în insolvență, respectiv în administrare specială.

La sfârșitul anului 2023 fusese înregistrată propunerea pentru un Plan Urbanistic Zonal, care ar fi inclus edificarea unui hotel, a unei săli de evenimente, amenajarea unui teren de sport acoperit/ descoperit, construirea unei piscine, a unei zone de agrement dotată cu mobilier urban, precum și a unor parcări și drumuri. În loc de PUZ, a fost emis doar un certificat de urbanism, dar lucrurile s-au oprit aici, iar CJ a reziliat contractul.

Vechea expertiză tehnică, realizată în 2019, propune două scenarii, ambele cu demolare: primul, cu consolidarea transonului central şi desfiinţarea tronsonului adăugat, care oricum este „o construcţie parazitară”, iar al doilea, cu desfiinţarea întregii case. Evident, primul scenariu implică şi cele mai mari costuri, estimate la momentul realizării expertizei la aproape 2,4 milioane de lei (inclusiv TVA), în vremea ce demolarea completă ar fi de şase ori mai ieftină.

