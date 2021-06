Încă o zi crucială pentru fotbalul ieșean

Consiliul Local Iaşi se va întruni astăzi într-o şedinţă extraordinară care are pe ordinea de zi şi câteva subiecte legate de finanţarea sportului. După cum v-am informat, Politehnica Iaşi, care are datorii estimate la circa 1,8 milioane de euro, ar putea să înceapă redresarea financiară. După ce anul trecut, când juca în Liga I, a primit de la municipalitate aproximativ 4,5 milioane lei, Poli ar putea beneficia acum de o sumă mult mai mare, 6 744 406 lei: 4 744 406 lei pentru perioada 1 ianuarie – 31 mai, 1,5 milioane lei pentru turul sezonului 2021-2022 al Ligii a II-a şi 0,5 milioane lei pentru Centrul de Copii şi Juniori. La finalul săptămânii trecute se vehicula că proiectul va intra pe ordinea de zi doar dacă asociaţii clubului vor pleca din club. Reamintim, patru dintre asociaţi, Adrian Ambrosie, Leonid Antohi, Ion Apostol, Ion Melinte şi Mircea Ursu, au anunţat recent că sunt de acord să plece din Consiliul Director, nu şi din Adunarea Asociaţilor, for care stabileşte, printre altele, componenţa CD.Consiliul Local Iaşi a mai propus o alocare financiară consistentă şi fotbalului feminin,sector în care bugetele echipelor sunt net inferioare faţă de fotbalul masculin. Astfel, se spune că în primul eşalon feminin sunt cluburi care cheltuie anual câteva zeci de mii de euro, iar în eşalonul doi nevoile sunt la nivelul salariului lunar al unui jucător din Liga I masculină. La Iaşi, CL e dispus să pună pe masa fotbalul feminin nu mai puţin de 400 000 de lei, adică peste 80 000 de euro, numai pentru ultima jumătate a acestui an. Asta în condiţiile în care echipa de fotbal feminin ieşeană, Navobi, s-a clasat pe ultimul loc într-una din seriile Ligii a II-a. Suma pentru fotbalul feminin este mai mare decât cea propusă pentru discipline de tradiţie în Iaşi, baschet masculin şi handbal feminin, fiecare având şansa de a primi câte 300 000 de lei. Bani ar primi şi rugbiul, 500 000 de lei. Proiectul de azi ar putea aduce şi 35 000 de lei la minifotbal şi 28 000 de lei lui Vlăduţ Simionescu, judoka legitimat la CS Politehnica.

Conform unor surse politice, Chirica va avea majoritate azi în Consiliul Local, printr-unul din consilierii USR PLUS, Cezar Baciu, şi va putea trece orice proiect doreşte. Reamintim, în luna aprilie, un proiect de finanţare a Politehnicii a fost respins după ce consilierii USR PLUS şi PSD, care aveau atunci 14 voturi, nouă de la USR PLUS, au condiţionat alocarea de fonduri de plecarea capilor clubului, cerinţa nefiind îndeplinită nici până acum. Apoi, la finalul lunii trecute, primarul, care conta la începutul mandatului doar pe 13 consilieri, 11 de la PNL, 2 de la PMP, a retras de pe ordinea de zi un proiect de alocare a sumei de 3,25 milioane lei Politehnicii. Gestul a venit după ce Baciu nu votase pentru proiect în Comisia pentru Sport şi Tineret a CL, la fel precum colegii din USR PLUS şi consilierii PSD.