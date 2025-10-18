Încă un împrumut pentru căldura ieșenilor din sistemul centralizat: 130 milioane lei aprobați ieri de Consiliul Local

Primăria va împrumuta o sumă de 130 milioane lei pentru a asigura încălzirea în sistem centralizat pe perioada sezonului rece. În ultimii doi ani, Primăria a contractat alte 345 milioane de lei cu același scop, dar din care a accesat efectiv aproape 260 milioane lei. „Acest necesar de cash-flow nu produce un dezastru în gradul de îndatorare sau în capacitatea de rambursare”, a declarat ieri primarul Mihai Chirica, în cadrul discuțiilor din plen.

Creditul a fost votat de către consilierii PSD, PNL, PMP și AUR, în timp ce aleșii USR și CURAJ au votat împotriva inițiativei. În total, au fost 15 voturi în favoarea contractării împrumutului. Din alianța constituită la nivelul deliberativului local (PSD-PNL-PMP, 14 voturi) au lipsit consilieri de la ședință, astfel că două voturi exprimate de aleșii AUR, partid care clamează că se află în opoziție, au fost decisive.

În sistemul de termoficare încasările nu acoperă cheltuielile

Reprezentanții executivului au precizat că împrumutul este necesar întrucât costurile pentru susținerea sistemului de termoficare sunt foarte mari, iar încasările nu acoperă cheltuielile. Această situație este constantă în ultimii ani, încă din anul 2021 de când Primăria a preluat sistemul de termoficare în urma plecării Veolia de la Iași. „Sunt necesare suplimentări substanțiale din alte venituri proprii în vederea asigurării serviciului”, se arată în referatul Direcției locale de finanțe, parte din documentația aferentă hotărârii adoptate de consilieri.

În prezent, la sistemul centralizat de termoficare sunt branșate peste 22.000 de apartamente, 52 de instituții publice, 76 de unități de învățământ, 10 spitale și 5 universități, alături de mai mulți operatori economici.

Estimările municipalității sunt că fondurile ce urmează să fie contractate vor fi utilizate pentru achiziția unei cantități de aproape 350.000 MWh de gaze naturale. Primarul Chirica a fost interpelat în plen despre bazele acestei estimări, edilul afirmând că calculele sunt în funcție de prognoza pentru sezonul rece și de randamentul echipamentelor de CET Tudor Vladimirescu. Suplimentar, el a subliniat că prețul la gaze naturale este plafonat până în luna aprilie 2026.

Perioada de rambursare a creditului este de 6 ani

Noul credit are un regim special, după cum am relatat într-un articol anterior: contractarea se va face în baza unei Ordonanțe de urgență aprobate de Guvern pe 9 octombrie 2025 prin care s-au adus o serie de derogări de la legislație pentru a permite autorităților să facă împrumuturi pentru susținerea sistemelor de termoficare.

Perioada de rambursare a creditului este de 6 ani. Primarul Mihai Chirica nu a oferit ieri detalii despre dobânda estimată sau costurile totale aferente împrumutului, dar a ținut să precizeze că „ultimele două credite au fost foarte avantajoase” din acest punct de vedere.

