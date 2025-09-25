Încă un record de „muncă/viteză” la vârful județului: 41 de propuneri de hotărâre și 4 interpelări în numai 44 de minute, la ședința CJ Iași de ieri

Cu 4 consilieri absenți, tot ce era pe ordinea de zi s-a votat favorabil fără probleme. Niciun proiect de hotărâre nu se referea la investiții importante.

Pe parcursul a trei sferturi de oră, consilierii județeni au parcurs în ședința de ieri 41 de proiecte de hotărâre. Ca de obicei, întrunirea a debutat în forță, în câteva minute fiind epuizată mai mult de o treime din ordinea de zi. Primele discuții au fost provocate de propunerea de dare în folosință gratuită a unui spațiu de 156 mp Universității „Petre Andrei” – unde președintele Costel Alexe încearcă să termine studiile în Drept începute cu mai bine de zece ani în urmă, după cum a fost acuzat.

Cum proiectul de hotărâre primise aviz negativ cu o zi înainte, la dezbaterile din comisiile de specialitate ale CJ, rectorul instituției, conf.dr. Teodora Prelipcean, a explicat ieri celor 32 de consilieri prezenți de ce universitatea privată are nevoie de acest spațiu de pe str. Sărărie nr. 177C. „Ne-am propus să autorizăm noi programe, în domeniul sănătate”, unul dintre ele fiind asistență și profilaxie stomatologică, a spus ea. În spațiul solicitat de la CJ ar urma să fie amenajat un cabinet stomatologic didactic pentru acest program. Prin proiectul de hotărâre, spațiul este atribuit pentru o perioadă de 25 de ani, cu condiția finalizării amenajării lui în cel mult 5 ani. Propunerea a fost votată cu doar o abținere, a președintelui Costel Alexe.

Mici proiecte, cu mici cheltuieli

Consilierii au trecut apoi prin „lotul” de propuneri cu transferuri, dezmembrări sau preluări de terenuri. Astfel, în zona aeroportului sunt acum trei suprafețe de teren de concesionat, pe drumul județean de lărgit la patru benzi de la ieșirea din municipiu spre Lunca Cetățuii au fost preluate câteva parcele de la Ciurea, Miroslava și Iași, terenul de sub Parcul Industrial Lețcani a intrat în sfârșit „în curtea CJ” etc.

Au fost actualizate totodată organigramele unor instituții din subordinea CJ, unele devize ale unor proiecte în derulare – precum renovarea pavilionului administrativ al Spitalului de Boli Infecțioase și achiziția și amplasarea a 20 de stații de alimentare a autovehiculelor electrice – după majorarea TVA la 21 la sută, dotarea unor laboratoare, reorganizarea unor așezăminte medico-sociale etc.

Propunerea de alocare a unui ajutor financiar în sumă de „două contribuții” pentru personal neclerical din Parohiile Ciurbești și Frenciugi pe lângă cei 1,27 milioane de lei incluși în bugetul județului pentru Arhiepiscopia Iașilor a iscat o a doua rundă de discuții în plenul CJ.

Consilierii USR s-au abținut de la vot, motivând lipsa unor documente justificative. Președintele Costel Alexe a explicat că cele două parohii sunt foarte mici și au nevoie de sprijin. „Banii sunt foarte puțini și reprezintă un imbold pe care putem să îl dăm comunităților de acolo”, a spus el, dar fără să-i convingă pe cei doi consilieri USR prezenți.

De la votul electronic, la criza apei

În premieră la ședințele CJ, o scurtă sesiune de interpelări a avut loc la finalul întâlnirii de plen. După ce Marian Uscatu a remarcat tergiversarea proiectelor de anvergură din zona Iașului, iar Costel Alexe a conchis că „face ca PSD, care dimineața e la guvernare, iar după-amiaza, în opoziție”, Răzvan Socolov a întrebat ce mai face sistemul de vot electronic. „În 24 februarie, la ședința CJ, s-a aprobat proiectul de implementare a sistemului de vot electronic. De atunci au trecut aproape nouă luni și acum eu, profesional, când aud de o sarcină care se întinde mai mult de nouă luni, încep să mă gândesc că nu e bine”, a declarat el cu o ironie fină, aluzie la statutul său de medic la Maternitatea „Elena Doamna”.

„O rog pe doamna director al Direcției Economice a CJ să ne spună în ce stadiu este «fătul»”, a încercat președintele Alexe să continue în același registru. În cele din urmă a dat tot el răspunsul: sistemul va fi instalat la Casa Pătrată, odată ce va fi încheiat șantierul de renovare de acolo.

Situația clădirii Serviciului de Ambulanță din Pașcani în care plouă din cauza hidroizolației învechite, invocată de consilierul Mihai Dediu, i-a dat prilej lui Costel Alexe să amintească faptul că problema alimentării cu apă a municipiului de pe Siret încă nu a fost rezolvată.

Sesiunea de interpelări a fost încheiată de Marius Ostaficiuc, care l-a sfătuit pe președintele CJ după observațiile din primele două intervenții să facă „o reevaluare a proiectelor pe care le-ați propus în campania electorală și să le respectați”.

