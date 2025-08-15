MICA PUBLICITATE
Național

UPDATE/VIDEO | Incendiu la depozitul Sameday. Coloană de fum dens, înaltă de zeci de metri. A fost emis mesaj RO-ALERT

De Andrei DÎSCĂ
vineri, 15 august 2025, 12:55
1 MIN
UPDATE/VIDEO | Incendiu la depozitul Sameday. Coloană de fum dens, înaltă de zeci de metri. A fost emis mesaj RO-ALERT

Depozitul Sameday situat pe strada Trei Fântâni a luat foc vineri. Nu au fost raportate victime, însă autoritățile au emis mesaj RO ALERT din cauza degajărilor mari de fum. Traficul în zonă se desfășoară cu dificultate.

UPDATE 2 

Strada Trei Fântâni este oprită circulației.

UPDATE 1

La acest moment, la fața locului acționează un total de 8 autospeciale de stingere cu apă și spumă (ASAS), 2 autospeciale pentru salvări de la înălțime (ASII), un echipaj de prim-ajutor (EPA), echipajul CBRN, autospeciala de roboți pentru intervenții (AspRoboti) și autospeciala de transport apă (ATA-AFZM), însumând 52 de subofițeri și 2 ofițeri.

Știre inițială

„Misiune de stingere a unui incendiu la un depozit în mun. Iași, str. Trei Fantani. La locul intervenșiei se deplasează trei autospeciale de stingere cu apă și spumă , o autospecială de transport apă, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime și un echipaj de prim ajutor calificat din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Iași”, au transmpis reprezentanții ISJU Iași.

Urmăriți canalul „Ziarul de Iași” pe WhatsApp. Cele mai importante știri ale zilei sunt disponibile aici

Autoritâțile au emis mesaje Ro Alert foarte probabil și ca urmare a faptului că vântul, deși nu puternic, bate la Iași pe direcția Est-Vest, ceea ce face ca fumul foarte gros degajat de la incendiul din estul Iașului să fie adus exact spre oraș

 

Etichete: depozit, incendiu, Sameday

