UPDATE/VIDEO | Incendiu la depozitul Sameday. Coloană de fum dens, înaltă de zeci de metri. A fost emis mesaj RO-ALERT
Depozitul Sameday situat pe strada Trei Fântâni a luat foc vineri. Nu au fost raportate victime, însă autoritățile au emis mesaj RO ALERT din cauza degajărilor mari de fum. Traficul în zonă se desfășoară cu dificultate.
UPDATE 2
Strada Trei Fântâni este oprită circulației.
UPDATE 1
La acest moment, la fața locului acționează un total de 8 autospeciale de stingere cu apă și spumă (ASAS), 2 autospeciale pentru salvări de la înălțime (ASII), un echipaj de prim-ajutor (EPA), echipajul CBRN, autospeciala de roboți pentru intervenții (AspRoboti) și autospeciala de transport apă (ATA-AFZM), însumând 52 de subofițeri și 2 ofițeri.
Știre inițială
„Misiune de stingere a unui incendiu la un depozit în mun. Iași, str. Trei Fantani. La locul intervenșiei se deplasează trei autospeciale de stingere cu apă și spumă , o autospecială de transport apă, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime și un echipaj de prim ajutor calificat din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Iași”, au transmpis reprezentanții ISJU Iași.
Autoritâțile au emis mesaje Ro Alert foarte probabil și ca urmare a faptului că vântul, deși nu puternic, bate la Iași pe direcția Est-Vest, ceea ce face ca fumul foarte gros degajat de la incendiul din estul Iașului să fie adus exact spre oraș
