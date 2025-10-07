Incendiu la un apartament de pe strada Cuza Vodă. Circulația tramvaielor este blocată
Un incendiu a izbucnit, marți, într-un apartament situat la etajul unu, al unui bloc de locuințe de pe strada Cuza Vodă, din municipiul Iași.
La fața locului intervin două autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor calificat (EPA), pentru localizarea și lichidarea incendiului, precum și pentru asigurarea măsurilor specifice de protecție a persoanelor și bunurilor.Circulația în zonă, inlcusiv a tramvaielor este blocată.
„Din cauza unui incendiu izbucnit în zona străzii Cuza Vodă, circulația tramvaielor este temporar blocată în ambele sensuri. Echipele de intervenție sunt deja la fața locului, iar circulația va fi reluată imediat ce zona va fi declarată sigură”, au declarat reprezentanții CTP Iași.
