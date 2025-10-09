Incendiu puternic la un bloc de zece etaje din Păcurari. Persoane intoxicate cu fum – VIDEO

Un incendiu a izbucnit joi seară, în jurul orei 18.00, la un bloc de 10 etaje din Păcurari, în zona Munca Invalizilor.

„În cursul acestei seri, echipajele Detașamentului 1 de Pompieri Iași au fost solicitate să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un apartament situat la etajul al doilea al unui bloc de locuit cu zece niveluri, pe Aleea Păcurari din municipiul Iași. La sosirea forțelor de intervenție, casa scării era inundată cu fum dens, fără victime anunțate. Pentru localizarea și lichidarea incendiului acționează forțe și mijloace din cadrul ambelor detașamente de pompieri ieșeni”, a anunțat ISU Iași.

„Până la acest moment sunt aproximativ 15 persoane autoevacuate, 10 persoane evacuate de la nivele 6 și 7, iar 5 dintre acestea acuză intoxicatie cu fum. Incendiul este lichidat, se lucreaza pentru evacuarea fumului din intreg imobilul de locuinte”, a transmis și Diana Cimpoeșu, coordonator SMURD Iași.

UPDATE – Șase persoane au fost transportate la spital, intoxicate cu fum. Niciuna nu a suferit arsuri.

