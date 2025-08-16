Incendiul de la depozitul Sameday din Iași putea fi mult mai mare. Pompierii au reușit să împiedice propagarea la cealaltă hală

Un incendiu major a izbucnit ieri la un depozit al firmei de curierat Sameday, situat pe strada Trei Fântâni, spre Tomești. Flăcările au cuprins rapid una dintre halele complexului, iar fumul gros și negru s-a ridicat deasupra zonei, fiind vizibil de la kilometri distanță.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Iași, în incinta obiectivului se află două hale cu o suprafață totală de aproximativ 600 de metri pătrați. Incendiul s-a manifestat generalizat la una dintre acestea, în interior aflându-se două autoturisme, două autoutilitare, anvelope, uleiuri și alte materiale combustibile.

Pompierii au reușit să localizeze incendiul, împiedicând propagarea la cealaltă hală. Alimentarea cu apă pentru autospeciale s-a realizat de la hidranții din zonă.

„La ora 12:50 a fost activată grupa operativă, iar la ora 12:55 a fost emis mesaj de avertizare RoAlert din cauza degajărilor mari de fum. Începând cu ora 12:58, Detașamentul Vaslui a intervenit în sprijin, conform ordinului IGSU, cu o autocisternă de 10.000 de litri și 4 subofițeri. Forțele de intervenție au totalizat 8 autospeciale de stingere cu apă și spumă, 2 autospeciale pentru salvări de la înălțime, un echipaj EPA, un echipaj CBRN, o autospecială cu roboți pentru intervenții și o autospecială de transport apă, însumând 52 de subofițeri și 2 ofițeri”, au precizat reprezentanții ISU Iași.

Din primele informații, obiectivul nu necesita obținerea autorizației de securitate la incendiu, conform legislației în vigoare, suprafața fiecărei hale fiind sub pragul legal. Cauza probabilă a izbucnirii incendiului urmează să fie stabilită.

