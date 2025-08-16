MICA PUBLICITATE
Local

Incendiul de la depozitul Sameday din Iași putea fi mult mai mare. Pompierii au reușit să împiedice propagarea la cealaltă hală

De Andrei DÎSCĂ
sâmbătă, 16 august 2025, 03:55
Incendiul de la depozitul Sameday din Iași putea fi mult mai mare. Pompierii au reușit să împiedice propagarea la cealaltă hală

Un incendiu major a izbucnit ieri la un depozit al firmei de curierat Sameday, situat pe strada Trei Fântâni, spre Tomești. Flăcările au cuprins rapid una dintre halele complexului, iar fumul gros și negru s-a ridicat deasupra zonei, fiind vizibil de la kilometri distanță.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Iași, în incinta obiectivului se află două hale cu o suprafață totală de aproximativ 600 de metri pătrați. Incendiul s-a manifestat generalizat la una dintre acestea, în interior aflându-se două autoturisme, două autoutilitare, anvelope, uleiuri și alte materiale combustibile.

Pompierii au reușit să localizeze incendiul, împiedicând propagarea la cealaltă hală. Alimentarea cu apă pentru autospeciale s-a realizat de la hidranții din zonă.

„La ora 12:50 a fost activată grupa operativă, iar la ora 12:55 a fost emis mesaj de avertizare RoAlert din cauza degajărilor mari de fum. Începând cu ora 12:58, Detașamentul Vaslui a intervenit în sprijin, conform ordinului IGSU, cu o autocisternă de 10.000 de litri și 4 subofițeri. Forțele de intervenție au totalizat 8 autospeciale de stingere cu apă și spumă, 2 autospeciale pentru salvări de la înălțime, un echipaj EPA, un echipaj CBRN, o autospecială cu roboți pentru intervenții și o autospecială de transport apă, însumând 52 de subofițeri și 2 ofițeri”, au precizat reprezentanții ISU Iași.

Din primele informații, obiectivul nu necesita obținerea autorizației de securitate la incendiu, conform legislației în vigoare, suprafața fiecărei hale fiind sub pragul legal. Cauza probabilă a izbucnirii incendiului urmează să fie stabilită.

Comentarii

