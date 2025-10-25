Încep să se simtă efectele sancțiunilor SUA asupra Rusiei? Prima scumpire a lunii: prețurile la carburanți au crescut ieri, după ieftiniri succesive anterior

După o lună marcată de ieftiniri succesive, carburanții s-au scumpit vineri, 24 octombrie, în majoritatea stațiilor din Iași. Potrivit platformei peco-online.ro, benzina și motorina au crescut cu 4 bani pe litru, marcând prima ajustare în sus din octombrie.

În stațiile din Iași, șoferii au observat vineri dimineață o ușoară creștere a tarifelor la pompă. Benzina standard a ajuns să coste între 7,36 și 7,46 lei pe litru, iar motorina standard între 7,55 și 7,65 lei, în funcție de rețea și zonă. Această modificare vine după o serie de ieftiniri care au marcat începutul lunii octombrie, când prețurile coborâseră cu până la 20 de bani față de finalul lui septembrie.

De exemplu, în stațiile Lukoil și Petrom din Iași, benzina standard se vindea la începutul săptămânii cu 7,33 lei pe litru, iar motorina cu 7,59 lei. Vineri, aceleași stații afișau prețuri mai mari cu patru bani, semnalând prima scumpire din această lună.

Specialiștii din domeniu pun această creștere pe seama evoluției cotațiilor internaționale ale petrolului, influențate de sancțiunile recente impuse companiilor petroliere din Rusia. Aceste măsuri au dus la o reorientare a pieței globale, cu impact direct asupra prețurilor la pompă.

În ultimele trei săptămâni, carburanții s-au ieftinit treptat, cu modificări de 3 până la 5 bani pe litru, atât la benzină, cât și la motorină. Ultima ajustare negativă fusese înregistrată pe 21 octombrie, când motorina scăzuse cu 4 bani, iar benzina rămăsese nemodificată.

Pentru șoferii din Iași, această scumpire de vineri vine după o lună marcată de ieftiniri succesive, dar și pe fondul unui context fiscal tensionat. Reamintim că, după 1 august, prețurile la pompă au crescut semnificativ în urma majorării TVA-ului la 21% și a accizelor, ceea ce a dus la scumpiri de peste 40 de bani pe litru. Dacă tendința se menține, începutul lui 2026 ar putea aduce noi creșteri, cu prețuri ce ar putea depăși 8 lei pe litru în cazul motorinei standard și 7,70 lei în cazul benzinei, potrivit estimărilor din industrie.

