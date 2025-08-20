Începe construcția hotelului de la Trei Sarmale: 102 camere. Undă verde și pentru magazinul Penny din Dacia

Primăria Iași a dat undă verde pentru începerea lucrărilor la un nou centru comercial și a unui hotel. În același timp, un investitor a intrat în legalitate cu o clădire de birouri.

Hotelul va fi construit lângă Trei Sarmale, în urma unei investiții a firmei (Fio Grup Company) care a reconstruit hanul. Pentru acest proiect, societatea are la dispoziție un teren de circa 2.700 mp. Hotelul va avea o amprentă la sol de aproximativ 900 mp și o suprafață desfășurată de 5.000 mp: regimul de înălțime autorizat este cu subsol, parter și trei etaje (ultimul retras).

Potrivit autorizației eliberate de Primăria Iași, hotelul va avea 102 camere și va fi deservit de o parcare cu 68 de locuri. Planul urbanistic zonal (PUZ) aferent investiției a fost aprobat de Consiliul Local încă din vara anului 2018.

Între timp, beneficiarul a reconstruit Hanul Trei Sarmale. Reconstruirea a stârnit controverse: Fio Grup Company a demolat fosta construcție a hanului fără autorizație și a obținut o intrare în legalitate la capătul unui proces care s-a întins pe parcursul a doi ani.

În 2017, Hanul Trei Sarmale a fost achiziționat de către Fio Grup Company pentru suma de circa 600.000 euro, în condițiile în care terenul aferent avea o suprafață de 2.000 mp. Ulterior, compania a crescut suprafața până la 5.000 mp prin noi achiziții.

Penny are undă verde pentru complexul din Dacia

O altă autorizație emisă de Primăria Iași la începutul lunii august permite lanțului de retail Penny să înceapă lucrările la complexul comercial din Dacia.

„Construire supermarket și magazin produse din carne și brânzeturi, accese auto și pietonale, trotuare, amenajări exterioare, sistematizare verticală, reclame pe fațade și în parcare, pilon publicitar luminos, împrejmuire perimetrală, organizare șantier”, este obiectul autorizației eliberate de municipalitatea ieșeană.

Grupul Rewe, care deține Penny, are în proprietate aproximativ 8.200 mp: centrul comercial va avea o amprentă la sol de 1.400 mp, iar regimul va fi doar cu parter. Pe amplasamentul de pe str. Tabacului va fi amenajată o parcare cu 100 de locuri.

În 2023, beneficiarul a demolat 10 construcții de pe amplasament, fiind vorba despre foste hale cu caracter industrial. Penny este într-un stadiu avansat și cu proiectul din zona Bucium.

Cheșcu a intrat în legalitate cu clădirea NOC

O autorizație de intrare în legalitate a fost obținută recent de firma Dirot Comp, societate a familiei Cheșcu cunoscută pentru lanțul Flux și diverse proiecte imobiliare, în condițiile în care unele dintre acestea au atras anchete ale procurorilor.

Prin intermediul unei autorizații emise în 2018, clădirea NOC de pe șos. Națională trebuia să aibă o suprafață construită de 1.175 mp. În schimb, beneficiarul a construit până la 1.402 mp, aspect ce a dus, în mod evident, și la creșterea suprafeței desfășurate (de la 10.130 mp autorizați la 11.957 mp efectiv realizați). Dirot susține că a amenajat 177 de locuri de parcare, iar 29 dintre acestea sunt în sistem multipark.

