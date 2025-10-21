Începe FILIT 2025: Iașul devine de mâine, timp de cinci zile, capitală a Literaturii. Organizatorii promit o ediție memorabilă

Între 22 și 26 octombrie, Iașul devine din nou un centru al literaturii mondiale: începe cea de-a XIII-a ediție a Festivalului Internațional de Literatură și Traducere (FILIT). Organizatorii promit o ediție memorabilă, cu invitați de prestigiu, evenimente inedite și proiecte culturale care transformă orașul într-un spațiu viu al dialogului între scriitori și cititori.

Anul acesta, vor participa scriitori de renume național și internațional, traducători, jurnaliști, manageri culturali, muzicieni, actori și regizori. Pe lista invitaților se regăsesc nume sonore ale literaturii și culturii mondiale: Junot Díaz, laureatul Premiului Pulitzer, Tracy Chevalier, autoarea bestsellerului „Fata cu cercel de perlă”, scriitorul francez Michel Bussi, regizorul premiat cu Palme d’Or Cristian Mungiu, dar și Dorota Masłowska, Nick Bradley, fiind, în total, în jur de 50 de scriitori invitați. În total, peste 200 de evenimente vor anima orașul, de la întâlniri cu cititorii și ateliere creative până la spectacole, expoziții și concerte.

Literatura în vremuri de război și o casă dedicată tinerilor cititori

Unul dintre momentele speciale ale acestei ediții este lansarea volumului „Mecanisme de apărare. 12 scriitori ucraineni în război”, un proiect editorial al Muzeului Național al Literaturii Române Iași. Cartea reunește mărturiile unor autori aflați pe front, iar lansarea va fi urmată de un dialog cu scriitorii Olena Herasymiuk și Pavlo Matiușa. De asemenea, Depoul de tramvaie al CTP Iași va găzdui un spectacol multimedia inspirat de volumul „Ceilalți”, al scriitoarei poloneze Dorota Masłowska.

Ediția din acest an aduce și o surpriză pentru cei mai tineri cititori. Casa Young Adult, un spațiu dedicat adolescenților și tinerilor pasionați de literatură YA și fantasy, amenajat în zona Palas Mall – Patinoar. Aici vor avea loc ateliere de storytelling, ilustrație manga, cosplay, petreceri tematice, dezbateri și concerte ale trupelor locale. Scopul este de a oferi tinerilor o alternativă culturală interactivă și de a-i apropia de universul literaturii contemporane.

FILIT înseamnă și evenimente desfășurate în licee, universități, penitenciarul Iași, centre sociale sau chiar în redacțiile locale. Zilnic vor avea loc întâlniri educaționale – „Scriitori printre elevi”, „Scriitori printre liceeni” și „Scriitori printre studenți” – prin care autorii merg direct în școli, licee și universități pentru a dialoga cu tinerii. Secțiunile profesionale sunt dedicate traducătorilor și managerilor culturali, cuprinzând ateliere și dezbateri, iar publicul larg este invitat la întâlniri cu scriitori, ateliere și concerte în centrul Iașului.

Festivalul propune și întâlniri tematice în spații precum Casa Copilăriei și Casa Fantasy, alături de expoziții, performance-uri și un maraton poetic în cadrul Nopții Albe a Poeziei.

Evenimentele se vor desfășura la Casa FILIT din Piața Unirii, muzeele din rețeaua Muzeului Național al Literaturii Române din Iași, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Teatrul Național din Iași, dar și în cafenele, Penitenciarul Iași, Centrul de Servicii Sociale Bucium, redacția „Ziarul de Iași” și Depoul de tramvaie al Companiei de Transport Iași.

Diversitate literară la FILIT 2025

Ediția FILIT din anul 2025 va aduce la Iași numeroși scriitori internaționali de renume. Organizatorii i-au amintit pe următorii: Nick Bradley (Regatul Unit), Eugène (Elveția), Dorota Masłowska (Polonia), Alma Mathijsen (Țările de Jos), Judith Poznan (Germania), Nikola Scott (Germania), Leo Vardiashvili (Georgia, Regatul Unit), Carlo Vecce (Italia), Isidoros Zourgos (Grecia).

Lor li se vor alătura invitați români, apreciați pentru contribuțiile literare: Shauki Al-Gareeb, Cezarina Anghilac, Lorina Bălteanu, Ioana Bâldea Constantinescu, Florin Bican, Corin Braga, Mimi Brănescu, Ruxandra Cesereanu, Marian Coman, Bogdan Crețu, Silvia Dumitru, Cristian Fulaș, Tudor Ganea, Andrei Gorzo, Ciprian Mitoceanu, Veronica D. Niculescu, Daniela Rațiu, Andreea Răsuceanu, Ligia Ruscu, Radu Vancu, Alina Voinea.

Poeții nu vor lipsi de la FILIT: Marius Aldea, Radu Andriescu, Șerban Axinte, Cristina Drăghici, Victor Fală, Dóra Mărcuțiu-Rácz, Oana Paler, Bogdan-Alexandru Petcu, George State, Aleksandar Stoicovici, János Szántai, Ioana Vintilă.

Traducători și parteneriate culturale

Un rol aparte îl vor juca traducătorii, care sunt ambasadori ai literaturii române, întrucât o promovează pe plan internațional. Printre aceștia se numără: Sindre Andersen (Norvegia), Anita Bernacchia (Italia), Monica Cure (România/SUA), Peter Groth (Germania), Laure Hinckel (Franța), Radosława Janowska-Lascar (Polonia), Đura Miočinović (Serbia), Corina Oproae (Spania), Szonda Szabolcs (România – limba maghiară), Jiřina Vyorálková (Cehia).

FILIT va găzdui și o etapă din turneul proiectului european CELA – Connecting Emerging Literary Artists, susținut de Programul Europa Creativă al Uniunii Europene, prin care scriitori și traducători din culturi mai puțin vizibile primesc o scenă comună. Scriitoarele Ajda Bračič (Slovenia) și Corinne Heyrman (Țările de Jos/Belgia) vor dialoga pe scenă cu traducătorii lor, Sergiu Lozinschi (slovenă), Mădălina Balea și Andreea Bălteanu (neerlandeză).

Vor fi prezenți la festival și traducătorii din echipa românească: Jessica Bilcec (ucraineană), Ilinca Gângă (spaniolă), George Doru Ivan (italiană), Maria Lupescu (bulgară), Aleksandra Petrov (sârbă), Andrei Săndulescu (cehă), Oana-Andreea Stoe (polonă).

Lista completă a invitaților este disponibilă pe site-ul oficial al festivalului.

Programul complet îl găsiți pe filit-iasi.ro.

FILIT este un eveniment anual organizat de Muzeul Național al Literaturii Române Iași și finanțat de Consiliul Județean Iași. Ediția de anul acesta este sprijinită de Primăria Municipiului Iași și Inspectoratul Școlar Județean Iași și se desfășoară sub înaltul patronaj al Reprezentanței Comisiei Europene în România și sub patronajul Comisiei Naționale a României pentru UNESCO.

Publicitate și alte recomandări video