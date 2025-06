Începe „marea mahmureală” a declarațiilor de avere. Facem singurul lucru posibil: publicăm tot ce prindem înainte să dispară toate

Legea în baza căreia funcționează Agenția Națională de Integritate conține, în text, o mulțime de aberații greu de aplicat. Felul în care a fost pusă în practică ani la rândul a fost complet mizerabil. Dar transparența averilor funcționarilor publici și ale aleșilor pe diferite funcții esențiale pentru comunitate este fundamentală în democrație.

Ironia este că efectul deciziei Curții Constituționale, care practic dă mână liberă la pitirea declarațiilor de avere în sertarele fără fund de la ANI, îl resimte cel mai puternic presa. N-aș spune doar cea de investigație. Adesea, presa locală e sărită de pe listele celor care aduc lumină în comunitate. Dar vă dau exemplul de la „Ziarul de Iași”: consultarea anuală a declarațiilor de avere depuse de aleși, rectori, magistrați, medici etc. a devenit un exercițiu de normalitate.

Am semnalat sute de anomalii de-a lungul anilor și am putut descoperi anomalii prin absență: prezența nedeclarată a diverșilor demnitari în companii, pasarea bunurilor către soț/soție sau copii etc. Și n-am fost singurii.

Funcționarii ANI au stat, adesea, cu ochii în aceleași declarații de avere în care ne-am uitat și noi, dar fie s-au făcut că nu văd, fie n-au văzut cu adevărat anomaliile. Iar volumul de declarații ce ar trebui verificate anual este unul imens; ar trebui ca agenția să fie ridicată la rang de minister și mărită de zece ori schema personalului ca să avem certitudinea că fac altceva decât indexarea unor declarații. Ca să fim siguri că funcționarii fac deja, plătiți special pentru asta, ceea ce face oricum presa individual, în slujba interesului public.

De aceea, „Ziarul de Iași” ia astăzi singura decizie pe care o putem lua, în afară de a clama public nedreptatea din decizia CCR. Vom publica, zi de zi, cât de mult putem, comparativ, din declarațiile de avere ale șefilor de instituții și ale oamenilor care gestionează fondurile publice în județul nostru. Din 15 iunie ele vor fi actualizate, dar nu știm câte declarații noi vor apărea, dacă va fi vreuna. Astfel că publicăm, pentru a rămâne scris și să știm la ce să ne raportăm pe viitor, cât mai mult din declarațiile depuse în 2024 pentru anul 2023.

Frica noastră nu e că oamenii vor uita acest exercițiu al transparenței, ci că va dispărea inclusiv baza de date deja existentă. Deja Code for Romania, un ONG specializat în zona IT, a reclamat în cursul zilei de ieri că baza de date de până în 2022, de pe vechiul site al ANI, nu mai poate fi accesată. Ei se aflau într-un proces de realizare a unui backup al acelor declarații. Nu pentru că le-ar fi cerut-o ANI, deși n-au spus-o în comunicatul de presă în care reclamau că datele nu mai sunt accesibile.

Ci pentru că, cel mai probabil, se tem la fel ca noi că acestea vor dispărea. Inclusiv în decizia CCR se precizează faptul că „decizia Curții produce efecte pentru viitor și nu privește declarațiile de avere și de interese depuse anterior publicării deciziei în Monitorul Oficial al României”. Dar trăim în țara în care un lucru care nu este interzis este permis. Dacă mâine va dispărea, din motive tehnice, baza de date de la ANI cu declarații de avere de până în 2024 și va fi acuzat Nelu de la IT, poate cineva să îi tragă la răspundere?

Vă recomand să aruncați, în aceste săptămâni, o privire pe site-urile instituțiilor publice. Acestea aveau obligația să afișeze declarațiile de avere ale celor aflați în funcții de conducere. Chiar dacă aceleași declarații puteau fi regăsite și pe portalul ANI, multe instituții șchiopătau la acest exercițiu de transparență. Fie le încărcau pe site, fie le băgau prin niște cotloane unde trebuia să fii IT-ist ca să le identifici. Am găsit în trecut, spre exemplu, sute de declarații de avere depuse într-un singur PDF, scanat, publicat pe site-ul unei universități din Iași sub titulatura „link”.

Săptămânile următoare vor însemna un test al onestității. Legea nu mai obligă publicarea declarațiilor – ele trebuie însă obligatoriu depuse la ANI. Practic, pentru un gest al transparenței, unele instituții le pot încărca pe site. Să vedem, împreună, cine va face asta și la un moment dat să numărăm: mai avem oameni onești în funcții publice, în Iași?

