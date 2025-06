Începe treaba la ACSM Politehnica Iași – Va fi descoperit vreun diamant? Un nou portughez în Copou, noutăți la reunire, un amical contramandat

În condițiile în care antrenorul principal Anthony „Tony” Da Silva se află până vineri în Portugalia, la fel ca „secundul” lui, Rui Machado, ședințele de pregătire vor fi coordonate de Ștefan Rusu. Acesta este preparator fizic la Centrul de Copii și Juniori al ACSM Politehnica.

Un nou portughez la ACSM Politehnica

Rusu va fi singur la „butoane” și pentru că posturile de antrenor de portari și preparator fizic nu sunt încă ocupate, situația urmând a fi clarificată săptămâna aceasta.

Pentru primul post amintit, favorit să lucreze în Copou este un portughez, Nuno Claro Simoes Coimbra (48 de ani împliniți pe 1 ianuarie – foto). Acesta a apărat poarta mai multor echipe portugheze, Academico Viseu, Vitoria Guimaraes, Fafe, Pacos Ferreira, Trofense, Gondomar, Moreirense, Nelas, și este cunocut în România după ce a fost legitimat șase sezoane (2007-2013) la CFR Cluj, unul la ACS Poli Timișoara și unul la Slatina.

Din 2015, Nuno Claro este antrenor de portari, el activând la Slatina, Paxon, club la care a fost și „principal”, Academia CFR Cluj și Gaz Metan Mediaș II.

Ploaie de tineri în lotul echipei de seniori

Principalul obiectiv care va fi urmărit în această perioadă este găsirea fotbaliștilor născuți în 2005 și 2007 pe care Tony se va baza în viitorul sezon. Reamintim, în stagiunea care va începe în jurul datei de 2 august, grupările de ligă secundă sunt obligate să conteze în meciurile oficiale pe minimum un jucător de vârstele amintite, pe toată durata meciurilor oficiale.

Conform capilor ACSM, se dorește ca în lotul echipei de seniori să fie câte minimum trei sportivi de 20, respectiv 18 ani, în condițiile în care sunt luate în calcul posibilele accidentări, suspendări și fluctuații de formă.

Fernandez, Gouet și Camara sunt așteptați la reunire

În ceea ce-i privește pe fotbaliștii seniori, aceștia sunt așteptați miercuri seară în Iași, joi dimineață fiind prevăzută vizita medicală. La această oră, după cum v-am informat, ACSM mai are sub contract șase seniori care au jucat și în sezonul trecut în Copou, Ailenei, Creț, Umar, Ștefanovici, Tailson și Ispas, ultimul fiind însă indisponibil până la finalul anului. În plus, Iașul tratează prelungirea acordurilor cu Fernandez, Gouet și Camara, varianta Niga trecând pe planul doi. Șefii ACSM sunt optimiști că cei trei jucători amintiți vor continua în Copou, ei fiind așteptați joi la reunire.

În plus, în această săptămână sunt așteptate apariția altor transferuri, după cel al mijlocașului Dragoș Iancu (FC Hermannstadt), despre care v-am informat.

Amicalul cu Pașcaniul a căzut

După ce vineri vor avea loc testele fizice, Tony va coordona sâmbătă și duminică primele antrenamente „normale” ale verii, la care vor participa toți jucătorii, și seniorii și tinerii. Lunea viitoare este prevăzut a avea loc, în Copou, un joc-școală, după ce prima partidă amicală a verii, cu echipa pășcăneană CSM, care activează în Liga a IV-a, a picat.

Drept urmare, primul test al verii va fi cel de pe 5 iulie, cu Ceahlăul Piatra Neamț (Liga a II-a). În jurul datei de 12 iulie, ACSM Politehnica intenționează să plece în Bulgaria, pentru un cantonament de 12 zile, în cadrul căruia va disputa alte meciuri de verificare.

