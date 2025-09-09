Începutul anului școlar la „Negruzzi” a fost marcat de parada uniformelor, cor și majorete. „Nu uitați niciodată secretul victoriei”

Clopoțelul a sunat din nou la Colegiul Național „Costache Negruzzi” din Iași, marcând începutul unui nou an școlar. Pe terenul de sport, atmosfera s-a umplut treptat de voci, emoții și zâmbete, pe măsură ce elevii s-au adunat pentru festivitatea de deschidere. Cei mai mici dintre elevi, de la clasele a V-a și a IX-a, au pășit cu timiditate și curiozitate în comunitatea colegiului, în timp ce absolvenții de clasa a XII-a au privit momentul cu o emoție aparte, conștienți că pentru ei începe ultimul an în această școală de prestigiu.

Discursurile, invitații și momentele oficiale au completat cadrul festiv, însă esența zilei a rămas aceeași, bucuria reîntâlnirii cu colegii și profesorii, nerăbdarea de a descoperi un nou colectiv și entuziasmul de a păși din nou în sălile de clasă.

Ceremonia de deschidere a anului școlar 2025-2026 a debutat cu intonarea imnului național al României, urmată de mesajele directorului și ale invitaților. Printre cei care au luat cuvântul s-au numărat Mihai Chiria, primarul Iașului, Roxana Nicula, viceprimar, prof.dr. Răzvan Lițcanu, decanul Facultății de Matematică a Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Costel Alexe, președintele Consiliului Județean Iași, precum și prof.dr. Sergiu Enea, inspector școlar general adjunct al Inspectoratului Școlar Județean Iași. De asemenea, au adresat mesaje Marian Dalban și Ciprian Boștan, consilieri locali, alături de dr. Cristina Pintilie, inspector și reprezentant al Poliției.

Media generală de la Bacalaureat, de 9,27, a clasat colegiul în top zece la nivel național

Directorul Colegiului Național „Costache Negruzzi”, Camelia Gavrilă, a deschis seria discursurilor și le-a urat elevilor și cadrelor didactice un an școlar plin de realizări. Acesta a amintit rezultatele cu care elevii au intrat anul acesta la colegiu, respectiv media de 9,60 la clasele de științe, 9,47 la clasele de matematică-informatică, 9,37 la filologie, iar media generală de la Bacalaureat, de 9,27, a clasat colegiul în top zece la nivel național.

„Suntem deja cu totul în atmosfera «negruzzistă» și ne putem întoarce cu gândul la anii de istorie ai liceului, la trecutul Liceului Internat și la tot ce a însemnat acesta de-a lungul timpului. Colegiul de astăzi, în această zi de sărbătoare și în momentul simbolic al deschiderii anului școlar 2025-2026, ne oferă prilejul să împărtășim câteva gânduri și reflecții, într-o toamnă aurie, plină de lumină, speranță și încredere, un început generos pentru fiecare dintre voi. Aș vrea să vă salut, dragi elevi, și să vă felicit în primul rând pentru că sunteți prețioși, talentați și valoroși. Sunteți într-o școală puternică, unde mințile voastre strălucite se vor întâlni cu profesori dedicați și cu o tradiție solidă, care a însemnat mereu succes și excelență”, a precizat directorul colegiului.

Colegiul „Costache Negruzzi” va sărbători 130 de ani de existență

Directorul colegiului a anunțat că, în luna octombrie, Colegiul „Costache Negruzzi” va sărbători 130 de ani de existență, sărbătoriți în cardrul „Zilelor Colegiului”. Evenimentul va include, ca în fiecare an, expoziții de artă, vernisaje, momente festive, muzică, ateliere de matematică aplicată, artă fotografică și activități ale cluburilor de lectură.

Primarul Mihai Chirica a mulțumit colectivului Colegiului pentru faptul că, în ciuda vremurilor dificile, a ales să marcheze începutul de an școlar printr-o ceremonie festivă. El i-a încurajat pe elevi să folosească noul an școlar ca pe o șansă de a-și dovedi valoarea și de a obține rezultate de care să fie mândri. Totodată, a reamintit performanțele colegiului, prestigiul și tradiția.

„Nimic nu se obține fără muncă și cu cât condițiile sunt mai grele și performanța este mai înaltă, cu atât, arătând, suntem mai buni, nu avem voie să facem niciun pas în spate. Astăzi vă întâlniți cu toții împreună. Toți sunteți egali. De astăzi începe clasamentul între voi. Astăzi sunteți toți egali. La sfârșitul anului școlar ne veți arăta care a fost diferența față de prima zi de școală. Acum sunteți în siguranță, pentru că noi vă ținem spatele, dar viața nu va fi la fel. Viața este dură, pregătiți-vă pentru ea, munciți pentru ea și arătați-le că sunteți mai buni decât poate ea să vă ofere”, a declarat acesta.

Andra, elevă de 10, a susținut un discurs pentru foștii ei colegi

Unul dintre cele mai emoționante momente a fost discursul Andrei Vârlam, elevă de 10, care, deși anul acesta va începe studiile la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, specializarea Cibernetică și Informatică Economică, din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, a ținut un ultim discurs pentru foștii colegi mai mici de la liceul unde a obținut nota 10 pe linie la Bacalaureatul 2025.

„Știu că astăzi, după atâta timp, pașii mei nu se vor mai îndrepta către a doua bancă de la perete. Această primă zi de școală, care nu-mi mai aparține, îmi amintește însă ce înseamnă cu adevărat «Negruzzii» pentru noi. Nu este doar o școală pe care o regreți la finalul vacanței de vară, este vatra la care te întorci pentru a învăța în adevăratul sens al cuvântului. Aici înveți dincolo de cifre și formule aparent imposibil de reținut. Aici înveți să devii omul care vede lumea dincolo de paginile manualelor, care citește nu doar cărți, ci viața însăși”, a precizat Andra Vârlam.

Nu a lipsit parada uniformelor negruzziste

Festivitatea nu a fost lipsită de momente artistice. Corul „Mihail Jora”, condus de prof. Alina Țirică, a interpretat mai multe piese, printre care „Extemporal” și „Lemon Tree”.

De asemenea, dansurile majoretelor, atât din clasele mai mici, cât și din cele mari, au adus energie și culoare evenimentului.

La final, ca în fiecare an, nu a lipsit parada uniformelor negruzziste, desfășurată pe imnul colegiului.

