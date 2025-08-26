INCERTITUDINE Începe sau nu luni școala la Iași? Sindicatele anunță proteste și boicot, profesorii se pregătesc pentru întâlnirea cu elevii. Vor fi sau nu plătiți greviștii?

Startul anului școlar 2025-2026 este pus sub semnul întrebării. În timp ce inspectoratele școlare și directorii verifică ultimele detalii organizatorice pentru deschiderea oficială din 8 septembrie, federațiile sindicale din învățământ anunță proteste zilnice și chiar o posibilă boicotare a începutului anului școlar.

Profesorii, însă, par împărțiți între rolul de dascăli și cel de părinți, între datoria profesională și sentimentul nemulțumirii față de noile reglementări.

Federațiile sindicale au anunțat că vor continua protestele până la începutul anului școlar. În ziua de 8 septembrie, când ar trebui să sune primul clopoțel, este programat un marș de protest pe traseul Piața Victoriei – Palatul Cotroceni. Mulți dintre profesori se gândesc însă și la faptul că, cel mai probabil, zilele de grevă nu vor fi plătite.

Sindicaliștii din Iași iau în calcul boicotul și greva de avertisment pe 8 septembrie

Laviniu Lăcustă, președintele Uniunii Sindicatelor Libere din Învățământul Preuniversitar (USLIP) Iași, a anunțat că sindicaliștii din Iași vor participa la protestul din București pe 8 septembrie și că numărul participanților din Iași va ajunge la cel puțin 100. Acesta a precizat că s-ar putea recurge fie la boicotarea festivităților de deschidere a anului școlar, fie la o grevă de avertisment, dar decizia finală va fi luată după consultarea membrilor de sindicat.

Citește și: Premieră în educația ieșeană: creșterea normei a obligat zeci de profesori să-și completeze norma sau să aleagă alt post în ședința organizată ieri la ISJ. Reacții ale acestora

„Vom consulta membrii de sindicat în ceea ce privește acțiunea de boicotare a zilei de 8 septembrie, dar și eventualitatea unei greve de avertisment pentru acea zi. Ideea ar fi să știm ce feedback avem, dacă putem ulterior să ne orientăm spre o acțiune mai de amploare, cum ar fi greva generală, sau dacă vom găsi o altă formulă de protest în perioada de după 8 septembrie. Avem nevoie, în primul rând, de acest feedback, dorim să știm care este aderența pentru o grevă de avertisment. Încercăm să găsim cea mai eficientă formă de protest pe care o avem la dispoziție”, a declarat Laviniu Lăcustă pentru „Ziarul de Iași”.

Acesta a subliniat că totul depinde de reacția Guvernului, iar în funcție de răspunsul primit vor ști care sunt pașii ce trebuie urmați după data de 8 septembrie. Totodată, a transmis că, la fel cum modificările aduse de Legea 141/2025 au fost implementate rapid și revenirea asupra acestora ar putea fi realizată la fel de repede, mai ales în privința normei didactice.

„Așa cum a avut loc această modificare în câteva zile, se poate reveni tot în câteva zile, nu e niciun fel de problemă. Nu văd care ar putea fi obstacolul, dacă am dori să revenim la starea inițială de dinainte de Legea 141/2025, mai ales în ceea ce privește modificarea normei diadctice”, a transmis liderul USLIP Iași.

Inspectoratul Școlar: „Ne pregătim pentru începerea anului școlar”

De partea cealaltă, inspectoratele școlare transmit că pregătirile sunt în plină desfășurare, în această perioadă fiind organizate inspecțiile tematice.

„Noi sperăm să începem, ne pregătim pentru începerea anului școlar. Avem inspecție tematică care este în derulare, verificăm cum sunt pregătite unitățile de învățământ în acest moment”, a precizat Antonina Bliorț, purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Iași.

Directori de școli: între nemulțumiri și responsabilitatea față de elevi

Camelia Gavrilă, directoarea Colegiului „Costache Negruzzi”, a descris situația din educație ca fiind „dilematică și complicată”, arătând că școlile au făcut deja încadrările și strategiile necesare, însă nemulțumirile profesorilor rămân numeroase. Ea a subliniat că problemele afectează atât titularii obligați să-și completeze norma, cât și suplinitorii tineri, care riscă să renunțe la cariera didactică.

Citește și: Cât costă o oră de predare la clasă, în procente, din salariul unui profesor? Calculele unui lider de sindicat din Iași, în contextul „reformei Bolojan” în Educație

„Este vorba despre nemulțumirea generală și despre sentimentul de ignorare din partea Guvernului a unui domeniu extrem de important pentru sănătatea societății. Sunt mai multe componente: postul și catedra titularului, situația profesorilor calificați suplinitori, care sunt tineri și au optat pentru domeniul învățământului, dar ajung într-un context în care se întreabă dacă mai are vreun rost să rămână sau nu, nemulțumiri la nivel local legate de comasări. Apoi, în plan psihologic, vorbim despre sentimentul respectului pe care ți-l acordă societatea pentru un domeniu greu, de uzură, de schimbări. Pe de altă parte, ca profesor, sigur să îmi doresc să înceapă școala sub auspicii mai bune decât cele care sunt acum”, a menționat Camelia Gavrilă.

Serinella Zara: „Cum ar fi să se ducă elevii la școală cu un buchet de flori și să se întoarcă cu el ofilit acasă?”

Serinella Zara, profesoară de Limba română la Colegiul „Mihai Eminescu” din Iași, a spus că școala este pregătită să înceapă pe 8 septembrie, dar recunoaște dilema profesorilor care sunt și părinți. Ea a mărturisit că, deși ar participa la grevă din cauza încălcării drepturilor, ca mamă își dorește ca școala să înceapă.

Citește și: Restructurare în învățământul ieșean: ce se întâmplă cu zecile de școli și grădinițe care nu îndeplinesc efectivul minim de elevi și preșcolari

„Noi suntem pregătiți să începem pe 8 septembrie. Nu știu în ce măsură profesorii se vor ralia unei greve, pentru că majoritatea sunt și părinți sau au de gând să devină. E foarte greu să te scindezi și să devii numai profesor sau numai părinte. În cazul meu, pe de o parte, toată încălcarea aceasta a drepturilor și toată situația de peste vară mă face să spun că voi participa la grevă. Pe de altă parte, am doi copii. Cum ar fi să se ducă la școală cu un buchet de flori și să se întoarcă cu el ofilit acasă? În calitate de mamă, vreau să înceapă. În calitate de profesor, dat fiind ce s-a întâmplat și toate contradicțiile, zic că nu e în regulă. Deocamdată mă pregătesc să înceapă școala”, a declarat profesoara.

Alți profesori și directori au transmis, la rândul lor, că, din informațiile pe care le au, școala va începe conform calendarului.

Publicitate și alte recomandări video